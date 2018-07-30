Transferde bomba iddia! Dünya Kupası'nın yıldızı Beşiktaş'a

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transferde bomba iddia! Dünya Kupası'nın yıldızı Beşiktaş'a
Beşiktaş’ta transfer hareketliliği arttı. 10 numara ve forvet pozisyonuna öncelik veren Siyah-Beyazlılar’ın gündemine son olarak Belçikalı yıldız girdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Premier Lig’den düşen West Bromwich ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı için Kartal’ın İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi dahi yaptığı ortaya çıktı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 7
En kritik görüşme
Ancak bu noktada Nacer Chadli’nin vereceği karar da çok büyük önem taşıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu menajeriyle bir araya gelecek ve net fikrini ortaya koyacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Belçikalı’nın yeni bir maceraya sıcak bakmasını açıklaması ve üzerine, “Menajerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz” ifadelerini kullanması Beşiktaş’ın umutlarını artırdı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Bu kez iyi gidiyor
Beşiktaş kulislerinde konuşulan bir başka kritik detay da temsilcimiz ile Chadli arasında şu ana kadar yürütülen görüşmelerin son derece pozitif seyrettiği yönünde.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Daha önce gündeme gelen Ndiaye ve Kagawa’dan beklediği sonuçları alamayan Kartal’ın Belçikalı star için ciddi rakamları da gözden çıkardığı bildirildi. (Fanatik)
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Yok böyle bir gol! Shaqiri yeni macerasına harika başladı... Liverpool'un yeni transferi, ManU maçında müthiş bir röveşata golüne gölüne imza attı. İzlemek için videoya tıklayınız...