Bomba çalım... Kocaman istedi, Terim alıyor!

Sol bek kabusu yaşayan iki takımdan Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarının son hızla sürdürüyor.
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Fotoğraflar: Arşiv
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İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Aykut Kocaman, transfer raporunu sundu. Aralarında dünya yıldızı isimlerin de yer aldığı sol bek listesindeki bir isim, Terim'in de gözdesi konumunda. İşte detaylar...
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Transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün devre arası transfer döneminde yapılacak transferler için girişimlerini sürdürüyor.
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Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismi gündemine aldı.
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FENERBAHÇE'DE İSTİYORDU
Record, İngiliz devi Manchester United'ın, Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katacağını ve bu sezon sadece 8 kez forma şansı bulabilen Luke Shaw'ı G.Saray'a gönderebileceğini duyurdu.
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Ada basınından Daily Mirror ise ManU, ocak ayında Juventus'a, Brezilyalı sol bek için 60 milyon poundluk bir teklif sunacak. Diğer adaylar ise Filipe Luis ve Asamoah. (Akşam)