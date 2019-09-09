Bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan bu sezona bomba gibi başladı. Fazla kilolarından kurtulan, yaz dönemini bireysel antrenörü ile çok sıkı çalışarak geçiren Ozan Tufan önce Fenerbahçe'de formasına yeniden kavuştu ardından A Milli Takım kadrosuna döndü. Emeklerinin karşılığını alan Ozan Tufan son olarak Andorra maçında attığı golle ay yıldızlı ekibe 3 puanı getiren isim oldu.
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İşte Ozan Tufan'ın geçtiğimiz yıllardan bu yana yaşadıkları...
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Fenerbahçe forması altındaki çıkışını A Milli Takım'da da sürdüren Ozan Tufan, Andorra karşısında son dakikada attığı golle üç puanı getirdi. Üstelik genç futbolcu, sakatlığına rağmen bunu başardı.
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24 yaşında olmasına rağmen, futbol kariyerinde inişli çıkışlı birçok olaya şahit olan Ozan Tufan, adeta küllerinden doğdu, bugünlerde ay-yıldızlıların kurtarıcısı oldu.
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İşte oyuncunun son dönemde yaşadığı olaylar:
-2017-18 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, takımın 9. haftada Osmanlıspor ile berabere kalması sonrası kulübeye geldi. Bu duruma tepki gösterince teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı ve Dereağzı'na gönderildi.
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Crystal Palace'a son anda gidemedi
-Bu olaydan kısa süre sonra takım arayışına giren futbolcu devre arasında İspanyol kulüplerinin gündeminde olsa da futbol hayatını İngiltere'de sürdürmek istedi.
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Crystal Palace'ın teklifini değerlendiren futbolcunun transferi son günü gerçekleşmedi. Ozan havalimanından son anda döndü. Sebebi ise İngiliz ekibinde yaşanan son dakika sakatlığıydı.
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Forvette Bakary Sakho'nun sakatlığı sonrası İngilizler orta saha yerine hücum hattına takviye yapmak zorunda kaldı. Ozan'ın yerine ise şu an Trabzonspor forması giyen Sörloth kadroya dahil edildi.
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Kadro dışı kaldı
- Transferin son gününde İngiltere kapısından dönen Ozan takım bulamadı ve Dereağzı'na dönmek zorunda kaldı. 2017-18 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak, kadro dışı olarak geçirdi.
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-2018-19 sezonunda yönetim ve teknik heyet değişikliği sonrası futbolcu tekrar takıma döndü. Kampın iyilerinden olsa da yine forma şansı bulamadı.
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-Teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği futbolcunun lisansı dahi çıkarılmadı. Tüm sezon sakat olan ve ilk yarıda tek maça çıkamayan Tolga'nın lisansı çıkarılılırken Ozan'nın dışarıda kalması futbolcuyu oldukça etkiledi.
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Alanya'da kendine geldi
- Futbolcu için kırılma noktası devre arasında Alanyaspor'a gitmesi oldu. Bu kadar uzun süredir futboldan uzak kalmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın futbolcusunun potansiyeline güvendi ve istenen çizgiye geldi.
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Sergen Yalçın’ın büyük kehaneti!
Ozan Tufan’ın yeniden doğuş öyküsünün kahramanlarından, Alanya’daki hocası Sergen Yalçın, Fanatik'e verdiği demeçte bugünleri adeta aylar öncesinden gördüğünü anlattı ve ekledi:“Ozan’ı bizzat kendim istedim. ‘Bana gel, 3 ay sonra milli takımdasın’ dedim. Fenerbahçe’ye çok genç geldi Ozan. Ona yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendi hayatımdan örnekler verdim, çok konuştuk. Çünkü böyle oyuncuları kaybetmek kolay. Kazanmak ise emek istiyor. Ben sadece vesile oldum, çünkü belli ki Ozan da böyle bir geri dönüşü çok istiyormuş. Eğer fizik gücünü korursa Ozan artık hep yükselir. Her şeyin kıymetini artık daha fazla biliyor ve hâlâ çok genç."
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-Yaşadıklarından ders çıkaran, özel hayatını düzene sokan futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'nin sağ bek sıkıntısını da kazasız belasız aşmasını sağladı. Gerçek bölgesi olmamasına rağmen görevini kusursuz yaptı.
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-Andorra maçı öncesi sakatlık problemi ortaya çıktı. Tendonundaki zorlanma sebebiyle Ozan'nın kadrodan çıkarılması gündeme gelse bile sahada yer aldı ve galibiyet golünü getirdi.