Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir şok daha! Eski Fenerbahçeli kabus gibi çöktü...
FIBA Dünya Kupası'nın favorisi olmasına rağmen çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek kürsü şansını kaybeden ABD bir şok daha yaşadı.
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NBA oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı teselli için çıktığı Sırbistan karşısında bir kabus daha yaşadı.
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A Milli Basketbol Takımımızın da yer aldığı E Grubu'nda yer alan ABD'de ilk maçında Çekya'yı 88-67 mağlup etti. Gruptaki ikinci maçında milli takımımızla karşılaşan ABD, büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı 93-92 kazandı.
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Gruptaki son maçında ABD zayıf rakibi Japonya'yı 98-45'lik skorla geçti. İkinci turda Yunanistan ve Brezilya'yı yenmeyi başaran ABD çeyrek finalde Fransa'ya rakip oldu.
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'Dream Team' (Rüya Takım) lakaplı ABD Milli Takımı, Fransa karşılaşmasında ise büyük bir şok yaşadı.
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Rakibine 89-79 skorla kaybeden Greg Popovic'in öğrencileri 2006 yılından bu yana ilk kez mağlup oldu.
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Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD’nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi.
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Sırbistan ile 5-8.'lik sıralama maçında karşılaşan ABD bu karşılaşmayı kazanarak teselli bulmak istiyordu.
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, NBA oyuncularından kurulu ABD'ye ikinci şokunu yaşattı.
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Dongguan Basketball Center'da oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Sırbistan ilk periyodu 32-7 gibi farklı bir skorla önde bitirdi.
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İkinci periyotta kendine gelen ABD devreye 44-40 geride girdi.
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3. periyot sonunda ABD farkı 3 sayıya kadar indirim skoru 71-68'e getirse de, final periyotunda çok iyi bir basketbol sergileyen Sırbistan karşılaşmadan 94-89 galip ayrıldı.
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Sırbistan'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Sırbistan'ın Arjantin'e 97-87 kaybettiği çeyrek final maçında 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olmasına rağmen yenilgiyi engelleyememişti.
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Yıldız oyuncu maçın ardından göz yaşlarına hakim olamamıştı.
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NBA'de Sacramento Kings forması giyen Bogdanovic, ABD karşısında 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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27 yaşındaki basketbolcu karşılaşmada 7 üç sayı isabeti buldu.
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Turnuvada büyük hayal kırıklığı yaşana ABD'de ise Harrison Barnes'ın 22 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi.
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LeBron James, James Harden, Stephen Curry, Kwahi Leonard gibi süper yıldızların yer almadığı ABD şampiyonluk hedefiyle geldiği turnuvada tarihi bir bozgun yaşadı.
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İşte Sırbistan'ın ABD'yi 94-89 mağlup ettiği karşılaşmadan kareler...