Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maç öncesinde yaşanan fırça skandalı henüz soğurken yeni bir skandal meydana geldi!
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İşte detaylar...
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İzlanda'daki, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na, bir vatandaşın mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatması infial yaratmıştı.
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Havalimanındaki bekletme olayının ardından bunun gelmesi sinirleri germiş, Türkiye İzlanda'ya Norveç üzerinden diplomatik nota bile vermişti.
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Fırçayı tutan kişinin o sırada bulunan Belçikalı bir turist olduğu ortaya çıktı. Hatta Belçika'daki gurbetçiler, fırça tutan kişiyi bulup özür videosu çektirdiler.
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Buna benzer bir olay da Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun başına geldi.
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Romanya'nın 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı izlemek üzere İtalya'nın Bologna kentine gelen tecrübeli teknik adam burada şok edici bir olayla karşılaştı.
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Lucescu demeç verdiği sırada bir kişi, Rumen çalıştırıcıya mikrofon yerine pet şişe uzattı.
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Lucescu istifini bozmayarak konuşmasına devam etti. Olay Rumen basınında geniş yankı buldu.
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İşte o anlar...
Şişe uzatıldığı sırada bir gazeteci, eliyle şişeyi savuşturdu ve olayın büyümesini önledi.
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DAUM'A OLTA ATMIŞLARDI
Futbol dünyasında son dönemlerde bu tür enstantaneler sıklaşıyor. Türkiye'de bir dönem çalışan Christoph Daum, ilginç bir protesto ile karşı karşıya kalmıştı.
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Romanya A Milli Takımı Teknik Direktörü olduğu sırada, Christoph Daum, Romanya'da bir gazetecinin hışmına uğradı. Geçtiğimiz günlerde bir gazete için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Alman çalıştırıcıya gazeteci olta attı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı. Deneyimli teknik adam olay karşısında fevri bir tavırda bulunmayarak açıklamalarına devam etti.