Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir skandal daha! 'Asker selamı' verdiği için sözleşmesi feshedildi
Asker selamı verdiği için futbolda Türk kökenli futbolculara yapılan sert ve skandal uygulamalar devam ediyor...
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İlk olarak UEFA konuyla ilgili herkesi şaşırtan şekilde soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçının ardından yaşadığımız gol sevincine abartılı tepkiler gelmişti.
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Son olarak ise İrfan Kahveci, Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü sonrası asker selamı ile kutladı.
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UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.
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Asker selamı verdiği için futbolda Türk kökenli futbolculara yapılan sert ve skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı.
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Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, asker selamı verdikleri söylenerek Yunanistan'da oynadıkları kulüp tarafından sözleşmeleri feshedildi.
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Olympiakos Hentbol Takımı,2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takım formasıyla 'Asker Selamı' verdiği için Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti.
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Yunanistan'ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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GERÇEK SKANDALLARI HATIRLAYALIM
Hürriyet yazarı Tahir Kum, "UEFA 'Selam' duruşmasını hangi kafayla açtı" başlıklı yazısında "UEFA’ya, FIFA’nın uhtesindeki bir olayı emsal yapmaya kalktık! Kalktık, Ronaldo’yu temsil eden PES oyunundaki gol sevincini kendimize savunma yaptık. Olmayacak ne kadar emsal varsa ortaya koyduk. Elma ile armudu karıştırtırdık." ifadelerini kullanarak yakın geçmişte yaşanan gerçek skandallardan örnekler vermişti;Rusya’nın sınır bölgemizde uçağının düşürülmesi dönemine denk gelen süreçte Lokomotiv’in futbolcusu Dmitriy Tarasov, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtünü göstermişti. UEFA benzer gerekçe ile Rus futbolcuyu 5 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.
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Yine Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan’ın Arnavutluk’u 2-0 yendiği maçta 90+1’de golü atan Kolarov’un attığı gol sonrası Tosic’in çetnik selamının yine UEFA tarafından işleme tabi tutulması.
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UEFA’nın organizasyonu olan EURO 2016 elemelerinde oynanan Sırbistan-Arnavutluk karşılaşmasının, Arnavut taraftarların saha üzerinde drone ile ‘Büyük Arnavutluk’ bayrağı uçurması ile başlayan süreçte bayrakların yakılması, tezahüratlar ve çıkan olaylardan dolayı İngiliz hakem Martin Atkinson tarafından maçın tatil edilmesi.
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İsviçre’nin Kosova ve Arnavutluk asıllı iki futbolcusu Xhaka ile Shaqiri, Sırbistan maçında attıkları gollerden sonra elleriyle Arnavutluk’un sembolü olan ‘çift kartal’ işaretini yaparak sevinmesi.