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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Bir dönemin yıldızıydı! Bakın şimdi ne yapıyor...
Futbol

Bir dönemin yıldızıydı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Beşiktaş'ın FEDA sezonu olarak adlandırdığı 2012-2013 sezonunda oynayan futbolcuların bir kısmı futbolu bırakırken bir kısmı da futbol hayatına devam etti. (Fanatik)

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İşte FEDA döneminde forma giyen futbolcular ve futbol yaşantıları:

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Allan McGregor

Glasgow Rangers'tan Beşiktaş'a bonservizsiz gelen İskoç kaleci 26 maçta forma giydi. McCregor sezon sonunda ise İngiltere'nin Hull City takımına 1.75 milyon Euro'ya transfer oldu. McGregor sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçirid ve kulübüne geri döndü.

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Cenk Gönen

FEDA döneminde 12 maçta forma giyen kaleci Cenk, 16 gol yedi ve 3 sarı kart gördü. 2015 yılının Ağustos ayında Galatasaray'a 600 Bin Euro bedelle transfer oldu. 29 yaşındaki kaleci, şu anda İspanya'ın Malaga takımında forma giyiyor.

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Emre Metin

Beşiktaş'ın o dönem üçüncü kalecisi durumda olan Emre Metin, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Etimesgut Belediyespor'da forma giyiyor.

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Tomas Sivok

Samet Aybaba'nın o dönem en güvendiği futbolculardandı. 29 maçta forma giyen Sivok, 5 gol 3 asistle oynadı. Sivok, 2015 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz olarak Bursaspor'a transfer oldu. Sivok, şuanda İsrail'in Maccabi Petah Tikva takımında oynuyor.

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İbrahim Toraman

Beşiktaş'ın FEDA dönemi kaptanıydı. 28 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.Toraman 2015 yılında futbol hayatına nokta koydu.

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Julien Escude

Beşiktaş'ın FEDA dönemi kadrosuna kattığı yeni transferlerdendi. 17 maçta oynayan Escude, 2014 yılınada futbola nokta koydu.

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Ersan Adem Gülüm

Savunmanın önemli futbolcularından Ersan, 24 maçta forma giymiş ve 1 de gol atmıştı. Çin'e transfer olan Ersan Adem Gülüm, bu sezon ortasında kiralandı yeniden Beşiktaş forması giydi. Ersan, doğduğu ülke olan Avustralya'nın Adelaide United takımında futbol hayatını devam ettiriyor.

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Atınç Nukan

O dönemde henüz 20 yaşında olan Atınç, altyapıda forma şansı bulabiliyordu. 2015 yılında Leipzig'e transfer olan genç futbolcu bu sezon devre arasında kiralık olarak takıma yeniden katıldı.

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Ömer Arslan

Beşiktaş'ın altyapsından yetişen Ömer o sezon kadroda olmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı. Ömer Arslan şu anda 3.Lig 2.Grup takımlarından Turgutluspor takımında top koşturuyor.

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İsmail Köybaşı

FEDA döneminde kadroda bulunan İsmail, sakatlığı yüzünden o sezon hiç forma giyemedi. İsmail Köybaşı, bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Gökhan Süzen

Beşiktaş'ın FEDA dönemi transferlerinden olan Gökhan, Samet Aybaba'nın isteğiyle Başakşehir'den 1 milyon 100 bin Euro'ya transfer edildi. 12 maçta forma giyen Gökhan 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giymişti. Gökhan bu sezon Adanaspor'a transfer oldu.

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Emre Özkan

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emre Özkan, o dönem 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Emre Özkan, şu anda 2.Lig Beyaz Grupta bulunan Bucaspor'da forma giyiyor.

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Koray Yıldız

O dönem sadece 1 resmi maçta forma giyen Koray Yıldız, şu anda 3.Lig 2.Grup'ta bulunan Dersimspor'da forma giyiyor.

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Erkan Kaş

Erkan da FEDA dönemi Beşiktaş'ın altyapısından A takıma çıkardığı futbolculardan. 12 maçta forma giyen Erkan 2 asistle oynadı. Erkan Kaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da oynuyordu.

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Roberto Hilbert

FEDA döneminin önemli futbolcularından olan Hilbert, 35 maç oynadı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Alman futbolcu ülkesinin takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giymişti. Hilbert, bu sezon Greuther Fürth'e bedelsiz transfer oldu.

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Necip Uysal

Siyah-Beyazlı takımın altyapısından çıkan Necip, FEDA döneminde 30 maçta oynadı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kaptan, futbol hayatını Beşiktaş'ta sürdürmeye devam ediyor.

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Manuel Fernandes

O dönemde Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Manuel Fernandes, harika bir sezon geçirmiş ve 28 maçta 8 gol 12 asistle oynamıştı. Fernandes şu anda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyiyor.

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Veli Kavlak

FEDA döneminde orta sahanın önemli futbolcularından biri olan Veli Kavlak, 33 maçta 1gol 6 asistle oynadı. Veli hala Beşiktaş'ta oynamaya devam ediyor.

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Mehmet Akgün

Beşiktaş'ın bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Mehmet Akgün, 10 maç oynadı ve 1 asist yaptı. Mehmet Akgün, 2. Lig Kırmızı grupta yer alan Kastamonuspor'da forma giyiyor.

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Oğuzhan Özyakup

Arsenal'den 500 Bin Euro'ya transfer edilen Oğuzhan, Samet Aybaba'nın prenslerindendi. 30 maçta 2 gol 8 asist yapan Oğuzhan, şu anda Beşiktaş'ın birinci kaptanı ve takımın en önemli oyuncusu durumunda.

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Hasan Türk

Beşiktaş'ın altyapısındna yetişen bir diğer oyuncu olan Hasan Türk, Samet Aybaba'nın genç olmasına rağmen forma şansı verdiği futbolculardandı. Genç oyuncu o dönem 10 maçta forma giydi. Hasan Türk, ardından Anadolu Üsküdar ve Kırklarelispor'da forma giydi. Beklentilerin altında kalan oyuncu şuan 3. Lig 1. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor'da forma giyiyor.

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Olcay Şahan

Almanya'nın Kaiserslautern takımından 800 Bin Euro'ya transfer edilen Olcay, 11 gol 6 asistle oynadı. Olcay Şahan, şuan Trabzonspor'un başarısı için ter döküyor.

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Uğur Boral

Beşiktaş'a bonservissiz transfer olan Uğur Boral, 20 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Uğur Boral 2015 yılında futbolu bıraktı.

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Dentinho

Devre arası Shakhtar'dan kiralanan Dentinho, 11 maçta sadece 1 gol atmıştı.

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Muhammed Demirci

Beşiktaşlı taraftarların büyük umutlar bağladığı Muhammed, FEDA döneminde 5 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Muhammed Demirci şu anda İstanbulspor forması giyiyor.

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Filip Holosko

FEDA döneminde takımın gol yükünü çekenlerden biri olan Holosko 34 maçta 12 gol 6 asist yaptı.Holosko, şu anda Avustralya'nın Sdney FC takımında oynuyor.

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Mehmet Akyüz

Mehmet Akyüz Beşiktaş'ta sadece 8 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'da forma giyiyor.

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Mamadou Niang

FEDA dönemi devre arasında kiralık olarak takıma katılan Niang, 10 maçta 3 gol 2 asistle oynadı. Niang 2015 yılında futbolu bıraktı.

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Hugo Almeida

Beşiktaş'ın Portekizli golcüsü sezonu 10 gol ve 7 asistle tamamladı. Almeida Yunanistan'ın AEK takımında top koşturmuştu. Portekizli forvet, şu anda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında oynuyor.

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Mustafa Pektemek

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Pektemek uzun bir sakatlık yaşadı ve sadece 9 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistle oynadı. Mustafa bu sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi. Mustafa şu anda Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor.

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Batuhan Karadeniz

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen futbolculardan biri olan Batuhan sezonun ilk yarısında 15 maç oynayıp 1 gol 3 asistle oynadı ve daha sonra Eskişehirspor'a kiralandı. Batuhan Karadeniz, Şanlıurfaspor'da forma giyiyor. Batuhan Karadeniz, şu anda Sakaryaspor forması giyiyor.

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Sinan Kurumuş

Genç futbolcu kadroda bulunsa da sadece 2 maçta forma giydi. O da beklentilerin altında kaldı ve tutunamayanlar arasına girdi. Sinan şuan TFF 2. Lig ekibi Hatayspor'da forma giyiyor.

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Mertcan Aktaş

FEDA döneminde kadroda bulunan Mertcan bir türlü kendisini gösteremedi. Genç oyuncu şu sıralar TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Belediye Spor'da forma giyiyor.

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