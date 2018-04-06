Bir dönemin yıldızıydı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ın FEDA sezonu olarak adlandırdığı 2012-2013 sezonunda oynayan futbolcuların bir kısmı futbolu bırakırken bir kısmı da futbol hayatına devam etti. (Fanatik)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 34
İşte FEDA döneminde forma giyen futbolcular ve futbol yaşantıları:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 34
Allan McGregor
Glasgow Rangers'tan Beşiktaş'a bonservizsiz gelen İskoç kaleci 26 maçta forma giydi. McCregor sezon sonunda ise İngiltere'nin Hull City takımına 1.75 milyon Euro'ya transfer oldu. McGregor sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçirid ve kulübüne geri döndü.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 34
Cenk Gönen
FEDA döneminde 12 maçta forma giyen kaleci Cenk, 16 gol yedi ve 3 sarı kart gördü. 2015 yılının Ağustos ayında Galatasaray'a 600 Bin Euro bedelle transfer oldu. 29 yaşındaki kaleci, şu anda İspanya'ın Malaga takımında forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 34
Emre Metin
Beşiktaş'ın o dönem üçüncü kalecisi durumda olan Emre Metin, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Etimesgut Belediyespor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 34
Tomas Sivok
Samet Aybaba'nın o dönem en güvendiği futbolculardandı. 29 maçta forma giyen Sivok, 5 gol 3 asistle oynadı. Sivok, 2015 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz olarak Bursaspor'a transfer oldu. Sivok, şuanda İsrail'in Maccabi Petah Tikva takımında oynuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 34
İbrahim Toraman
Beşiktaş'ın FEDA dönemi kaptanıydı. 28 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.Toraman 2015 yılında futbol hayatına nokta koydu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 34
Julien Escude
Beşiktaş'ın FEDA dönemi kadrosuna kattığı yeni transferlerdendi. 17 maçta oynayan Escude, 2014 yılınada futbola nokta koydu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 34
Ersan Adem Gülüm
Savunmanın önemli futbolcularından Ersan, 24 maçta forma giymiş ve 1 de gol atmıştı. Çin'e transfer olan Ersan Adem Gülüm, bu sezon ortasında kiralandı yeniden Beşiktaş forması giydi. Ersan, doğduğu ülke olan Avustralya'nın Adelaide United takımında futbol hayatını devam ettiriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 34
Atınç Nukan
O dönemde henüz 20 yaşında olan Atınç, altyapıda forma şansı bulabiliyordu. 2015 yılında Leipzig'e transfer olan genç futbolcu bu sezon devre arasında kiralık olarak takıma yeniden katıldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 34
Ömer Arslan
Beşiktaş'ın altyapsından yetişen Ömer o sezon kadroda olmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı. Ömer Arslan şu anda 3.Lig 2.Grup takımlarından Turgutluspor takımında top koşturuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 34
İsmail Köybaşı
FEDA döneminde kadroda bulunan İsmail, sakatlığı yüzünden o sezon hiç forma giyemedi. İsmail Köybaşı, bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 34
Gökhan Süzen
Beşiktaş'ın FEDA dönemi transferlerinden olan Gökhan, Samet Aybaba'nın isteğiyle Başakşehir'den 1 milyon 100 bin Euro'ya transfer edildi. 12 maçta forma giyen Gökhan 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giymişti. Gökhan bu sezon Adanaspor'a transfer oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 34
Emre Özkan
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emre Özkan, o dönem 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Emre Özkan, şu anda 2.Lig Beyaz Grupta bulunan Bucaspor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 34
Koray Yıldız
O dönem sadece 1 resmi maçta forma giyen Koray Yıldız, şu anda 3.Lig 2.Grup'ta bulunan Dersimspor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 34
Erkan Kaş
Erkan da FEDA dönemi Beşiktaş'ın altyapısından A takıma çıkardığı futbolculardan. 12 maçta forma giyen Erkan 2 asistle oynadı. Erkan Kaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da oynuyordu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 34
Roberto Hilbert
FEDA döneminin önemli futbolcularından olan Hilbert, 35 maç oynadı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Alman futbolcu ülkesinin takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giymişti. Hilbert, bu sezon Greuther Fürth'e bedelsiz transfer oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 34
Necip Uysal
Siyah-Beyazlı takımın altyapısından çıkan Necip, FEDA döneminde 30 maçta oynadı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kaptan, futbol hayatını Beşiktaş'ta sürdürmeye devam ediyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 34
Manuel Fernandes
O dönemde Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Manuel Fernandes, harika bir sezon geçirmiş ve 28 maçta 8 gol 12 asistle oynamıştı. Fernandes şu anda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 34
Veli Kavlak
FEDA döneminde orta sahanın önemli futbolcularından biri olan Veli Kavlak, 33 maçta 1gol 6 asistle oynadı. Veli hala Beşiktaş'ta oynamaya devam ediyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 34
Mehmet Akgün
Beşiktaş'ın bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Mehmet Akgün, 10 maç oynadı ve 1 asist yaptı. Mehmet Akgün, 2. Lig Kırmızı grupta yer alan Kastamonuspor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 34
Oğuzhan Özyakup
Arsenal'den 500 Bin Euro'ya transfer edilen Oğuzhan, Samet Aybaba'nın prenslerindendi. 30 maçta 2 gol 8 asist yapan Oğuzhan, şu anda Beşiktaş'ın birinci kaptanı ve takımın en önemli oyuncusu durumunda.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 34
Hasan Türk
Beşiktaş'ın altyapısındna yetişen bir diğer oyuncu olan Hasan Türk, Samet Aybaba'nın genç olmasına rağmen forma şansı verdiği futbolculardandı. Genç oyuncu o dönem 10 maçta forma giydi. Hasan Türk, ardından Anadolu Üsküdar ve Kırklarelispor'da forma giydi. Beklentilerin altında kalan oyuncu şuan 3. Lig 1. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 34
Olcay Şahan
Almanya'nın Kaiserslautern takımından 800 Bin Euro'ya transfer edilen Olcay, 11 gol 6 asistle oynadı. Olcay Şahan, şuan Trabzonspor'un başarısı için ter döküyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 34
Uğur Boral
Beşiktaş'a bonservissiz transfer olan Uğur Boral, 20 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Uğur Boral 2015 yılında futbolu bıraktı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 34
Dentinho
Devre arası Shakhtar'dan kiralanan Dentinho, 11 maçta sadece 1 gol atmıştı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 34
Muhammed Demirci
Beşiktaşlı taraftarların büyük umutlar bağladığı Muhammed, FEDA döneminde 5 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Muhammed Demirci şu anda İstanbulspor forması giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 34
Filip Holosko
FEDA döneminde takımın gol yükünü çekenlerden biri olan Holosko 34 maçta 12 gol 6 asist yaptı.Holosko, şu anda Avustralya'nın Sdney FC takımında oynuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 34
Mehmet Akyüz
Mehmet Akyüz Beşiktaş'ta sadece 8 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 34
Mamadou Niang
FEDA dönemi devre arasında kiralık olarak takıma katılan Niang, 10 maçta 3 gol 2 asistle oynadı. Niang 2015 yılında futbolu bıraktı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 34
Hugo Almeida
Beşiktaş'ın Portekizli golcüsü sezonu 10 gol ve 7 asistle tamamladı. Almeida Yunanistan'ın AEK takımında top koşturmuştu. Portekizli forvet, şu anda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında oynuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 34
Mustafa Pektemek
Sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Pektemek uzun bir sakatlık yaşadı ve sadece 9 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistle oynadı. Mustafa bu sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi. Mustafa şu anda Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
32 / 34
Batuhan Karadeniz
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen futbolculardan biri olan Batuhan sezonun ilk yarısında 15 maç oynayıp 1 gol 3 asistle oynadı ve daha sonra Eskişehirspor'a kiralandı. Batuhan Karadeniz, Şanlıurfaspor'da forma giyiyor. Batuhan Karadeniz, şu anda Sakaryaspor forması giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
33 / 34
Sinan Kurumuş
Genç futbolcu kadroda bulunsa da sadece 2 maçta forma giydi. O da beklentilerin altında kaldı ve tutunamayanlar arasına girdi. Sinan şuan TFF 2. Lig ekibi Hatayspor'da forma giyiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
34 / 34
Mertcan Aktaş
FEDA döneminde kadroda bulunan Mertcan bir türlü kendisini gösteremedi. Genç oyuncu şu sıralar TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Belediye Spor'da forma giyiyor.