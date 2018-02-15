Bir dönem Süper Lig'in gözde ismiydi! Bakın şimdi ne yapıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu kariyerlerine alt liglerde devam ediyor.
AA, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
AA, Foto: AJANSLAR
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Süper Lig'de daha önce önemli takımlarda boy gösteren ve aralarında Serkan Balcı, Adem Koçak, Melih Gökçek "Tita", Gökhan Ünal, Engin Baytar, İbrahim Akın, Murat Hacıoğlu ve Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu kariyerlerini TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ile amatör liglerde sürdürüyor.
AA, Foto: AJANSLAR
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Süper Lig'de en çok oynayanlar
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de forma giyen Serkan Balcı ve Adem Koçak ile Gümüşhanespor'un Brezilya asıllı oyuncusu Melih Gökçek "Tita", TFF 3. Lig takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Gökhan Ünal, Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en üst seviye liginde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda top koşturan 34 yaşındaki Serkan Balcı, Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Süper Lig'de toplamda 423 müsabakada forma giydi. MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve Sivasspor'da Süper Lig heyecanı yaşayan 34 yaşındaki Adem Koçak da 369 karşılaşmada görev yaptı. Yıllardır Türkiye'de oynayan 36 yaşındaki Brezilya asıllı Melih Gökçek "Tita", Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında 333 kez sahaya çıktı.
AA, Foto: AJANSLAR
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Gökhan Ünal ise Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Balıkesirspor'un formalarını terletti. Bu ligde 261 maça çıkan 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2005-2006 sezonunda Kayserispor forması altında 25 kez fileleri havalandırarak, gol kralı oldu.
AA, Foto: AJANSLAR
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Engin Baytar ve Kahe amatörde
Kariyerinin büyük bölümünü Süper Lig'de geçiren Engin Baytar ile Carlos Kahe, futbol yaşamlarını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sürdürüyor. Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını toplamda 169 kez giyen 34 yaşındaki Engin Baytar, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da top koşturuyor. En üst ligde Gençlerbirliği ve Manisaspor'da oynayan 35 yaşındaki Kahe ise Yeni Amasyaspor'da kariyerini devam ettiriyor.
AA, Foto: AJANSLAR
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Süper Lig'den alt liglere Geçmişte Süper Lig'de forma giyen, halen kariyerlerine TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve amatör liglerde devam eden oyunculardan bazıları şunlar: