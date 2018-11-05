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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
05 Kasım 2018 - 11:02,

Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu Türkiye'den ayrılık...

Süper Lig'de 2019 yılında sözleşmesi sona erecek isimlerin listesi belli oldu.

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1/38

İşte Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcular arasında sözleşmesi sona erecek isimler:

2/38

RYAN BABEL | Beşiktaş

3/38

MARTIN SKRTEL | Fenerbahçe

4/38

GÖKHAN TÖRE | Beşiktaş

5/38

ROMAN NEUSTADTER | Fenerbahçe

6/38

ELJERO ELIA | Başakşehir

7/38

ROBERTO SOLDADO | Fenerbahçe

8/38

NEJC SKUBIC | Konyaspor

9/38

MATHIEU VALBUENA | Fenerbahçe

10/38

ROBINHO | Sivasspor

11/38

PEPE | Beşiktaş

12/38

SİNAN GÜMÜŞ | Galatasaray

13/38

ÖMER ALİ ŞAHİNER | Konyaspor

14/38

EREN DERDİYOK | Galatasaray

15/38

ŞENER ÖZBAYRAKLI | Fenerbahçe

16/38

ADRIANO | Beşiktaş

17/38

MARTIN LINNES | Galatasaray

18/38

İSMAİL KÖYBAŞI | Fenerbahçe

19/38

RYAN DONK | Galatasaray (Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıkarsa sözleşmesi uzayacak)

20/38

HALİL AKBUNAR | GÖZTEPE

21/38

SELÇUK İNAN | Galatasaray

22/38

AATIF CHAHECHOUHE | Fenerbahçe

23/38

YOANN GOUFFRAN | Göztepe

24/38

ATIBA HUTCHINSON | Beşiktaş

25/38

MARCIO MOSSORO | Başakşehir

26/38

EFECAN KARACA | Alanyaspor

27/38

SADIK ÇİFTPINAR | Yeni Malatyaspor

28/38

ASAMOAH GYAN | Kayserispor

29/38

HUGO RODALLEGA | Trabzonspor

30/38

MUSTAFA PEKTEMEK | Beşiktaş

31/38

VOLKAN DEMİREL | Fenerbahçe

32/38

STEFANO NAPOLEONI | Başakşehir

33/38

MOUSTAPHA YATABARE | Konyaspor

34/38

UMUT BULUT | Kayserspor

35/38

EMRE BELÖZOĞLU | Başakşehir

36/38

TOLGA ZENGİN | Beşiktaş

37/38

TARIK ÇAMDAL | Galatasaray (Goal)

38/38

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