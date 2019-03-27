Bir devrin sonu! Dev anlaşma sağlandı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milan ve Inter... İtalyan futbolunun iki devi yıllardır burada kader birliği yapıyor...
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Birbirlerini çok sevmeseler de iki kulüp maçlarını Milano'daki bu statta oynuyor...
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Yıllardır Giuseppe Meazza ya da diğer adıyla San Siro olarak ortak kullanan bu stat 1926 yılında açılmıştı...
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100 seneyi aşkın süredir hizmet veren dev kompleksle ilgili futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir karar çıktı.
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Milan ve Inter kulüpleri stadın yıkılması konusunda anlaşma sağladı.
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Peki devler maçlarını nerede oynayacak, yerine stat yapılacak mı?
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Inter CEO'su Alessandro Antonello, Milan ile yeni stadyum konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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Milano için Avrupa'da ses getirecek modern bir stadyum için harekete geçildi.
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Antonello, yeni stadyum konusunda bir süredir Milan'la beraber çalıştıklarını belirterek, ''Inter ile Milan, bu projede ortak çalışıyorlar. Yapacak çok işimiz var ancak bu konu için doğru zamandayız. Milano'nun Avrupa'da ses getirecek modern bir stadyuma ihtiyacı var'' dedi.
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UEFA'nın 5 yıldızlı statları arasında yer alıyor.
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4 Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapan stadın yeniden inşa edilmesi halinde Milan ve Inter'in maçlarını nerede oynayacağı ise merak konusu.
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İşte AP arşivinden tarihi stadın muhteşem kareleri...
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Mancini skordan memnun!
İtalya Euro 2020 Elemeleri J Grubu'nda sahasında Liechtenstein 6-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto mancini, takımın istekli oyunundan ve skordan memnun olduğunu dile getirdi.