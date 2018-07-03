Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir devir kapanıyor... Beşiktaş'tan flaş karar! 6 futbolcu...
Banka kredisi kullanmaktan vazgeçen Beşiktaş takıma döndü. Maddi kaynak için elindeki oyuncuları kullanma kararı alan siyah-beyazlılar, 6 futbolcu için gelen teklifleri değerlendirecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Sabah'ta yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği sezonda takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan Beşiktaş yönetimi, acil ödemeler için daha önce iki banka konsorsiyumuna yaptığı 96 milyon 400 bin dolarlık kredi başvurusundan da vazgeçti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu krediyle faiz, futbolcu ödemeleri ve kulüp personelinin geciken maaşlarını kapatmayı hesaplayan siyah-beyazlı yönetim, ihtiyacı olan maddi kaynağı futbolcu satışından sağlama kararı aldı. İşte yönetimin planındaki futbolcular ve durumları:
Fotoğraflar: Arşiv
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DOMAGOJ VIDA: Beşiktaş'ın 15 milyon Euro bonservis istediği Hırvat stoperi, İngiltere'den 2 kulüp istiyor. Oyuncunun 3.6 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle 18 milyon Euro minimum gelir ve tasarruf hedefliyor. Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalması Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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RICARDO QUARESMA: Çin'den 7.5 milyon Euro'yu bulan teklifler var. Portekizli yıldızın kararını bekleyen Beşiktaş, gitmesi halinde maaşıyla birlikte 12 milyon Euro gelir-tasarruf planlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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TOLGAY ARSLAN: Almanya ve İngiltere'den gelen teklifler 7.5 milyon Euro'yu gördü. Şenol Güneş de oyuncuyu istemediğini ortaya koymuştu. Maaşı 2.5 milyon Euro olan Tolgay'dan 10 milyon Euro gelir-tasarruf bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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PEPE: Çin ve Arap takımları takipte. 7 milyon Euro'yu görmesi halinde Portekizli savunmacı satılacak. 4 milyon Euro'luk maaşıyla da ciddi bir tasarruf sağlanacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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RYAN BABEL: Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Babel'e Brezilya kulübü Flamengo 4 milyon Euro veriyor. Ancak Beşiktaş, bunun iki katı beklenti içinde. Babel ise takımda kalmak istiyor ancak sözleşme uzatıp maaşını artırmak şartıyla.
Fotoğraflar: Arşiv
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MATEJ MITROVIC: Club Brugge istiyor. 3.5 milyon Euro verdiler. Beşiktaş 5 milyon istedi. Pazarlık sürüyor. Yönetim bu 6 isimden en az 3 ya da 4'üyle değerlerini bulması halinde yollarını ayıracak.