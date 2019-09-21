Bileti kesildi! Devre arasında gelmişti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı.
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Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor.
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Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti. Galatasaray'da sezon sonunda ayrılan 7 ismi ardından ara transfer dönemi ve sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.
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MARTIN LINNES KİRALANACAK
Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede adına yer vermediği ve kadro dışı bıraktığı Martin Linnes'i ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Arjantin'den talipleri olduğu iddia edilen Norveçli futbolcunun da kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Linnes'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor.
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EMRE TAŞDEMİR YOLCU
Cimbom'un ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği bir diğer isimse Emre Taşdemir... Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yeterince forma şansı bulamamıştı. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre, ara transfer döneminde satılamazsa sezon sonunda boşa çıkacak.
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AHMET ÇALIK'A TALİP VAR
Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerden biri de Ahmet Çalık... 2017 yılının ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki stoper, geldiği günden bu yana tıpkı Emre Taşdemir gibi düzenli forma şansı bulamamıştı.UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi oyuncu listesine dahil edilmeyen Ahmet'in adı Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile anılmıştı. Yönetimin sezon sonunda 25 yaşındaki stoper için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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MARIANO DA AYRILIYOR
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ beki Mariano ile de yollarını ayıracak. 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcuya ülkesinden talipler olduğu öğrenildi.
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona eren diğer isimlerse şu şekilde: