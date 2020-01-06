Bhad Bhabie, Adrien Broner'ı ifşa etti! Hapis kampanyası...

Eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner'ın başı 16 yaşındaki ünlü rapçi Bhad Bhabie'ye attığı mesajlar sebebiyle dertte.
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Instagram üzerinden gönderdikleri mesajlar sebebiyle ifşa edilen sporcular kervanına eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner da eklendi.
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Amerika'da son dönemin en popüler isimlerinden olan rapçi Bhad Bhabie, ünlü boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti.
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Henüz 16 yaşında olan Bhad Bhabie'yle uygunsuz bir şekilde mesajlaştığı ortaya çıkan Broner, yaptığının hata olduğunu kabul etti.
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Gerçek adı Danielle Bregoli olan Bhad Bhabie, 30 yaşındaki Broner'dan gelen mesajı sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı.
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Broner, henüz 16 yaşında olan ünlü rapçiye uygunsuz mesajlar gönderdiği sebebiyle hem kendi hayranlarından hem de Bhabie'nin hayranlarından tepki gördü.
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Broner'ın reşit olmayan bir kıza uygunsuz mesaj attığı için hapse girmesi gerektiğini savunan hayranları, sosyal medyada kampanya başlattı.
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Bhabie'ye son olarak "Bana mesaj at çılgın kız" mesajını gönderen Broner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etti.
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Adrien Broner'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
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Dürüstçe hata yaptığımı kabul ediyorum. Kimse bir çocukla birlikte olmak istemez ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum. Burada profili olduğunu görünce reşit olduğunu düşündüm.
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Adrien Broner kendisini bu sözlerle savunsa da bu ilk vukuatı değil.
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2018'de Cleveland'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Broner, açılan dava sonrası 830 bin dolar ödemeye mahkum edilmişti.
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Bhad Bhabie mahlasını kullanan Danielle Bregoli, Instagram'da 17.2 milyon takipçiye sahip.