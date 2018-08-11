YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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ÃœnlÃ¼ spor yazarÄ± ve yorumcu HÄ±ncal UluÃ§ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gÃ¼ndemini deÄŸerlendirdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Fikret Orman'Ä± Ã§ok sert ifadelerle eleÅŸtiren UluÃ§, Åženol GÃ¼neÅŸ iÃ§in de tartÄ±ÅŸÄ±lacak sÃ¶zler sarfetti... Ä°ÅŸte, HÄ±ncal UluÃ§'un o olay yazÄ±sÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Sefan olsun Fikret Orman! BaÅŸlÄ±ktaki temenniye bakmayÄ±n. Oluyor zaten.. YazÄ±n baÅŸÄ±ndan beri BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ±'nÄ±n resimlerini Akdeniz, Ege koylarÄ±nÄ± dolaÅŸan teknesinde keyif Ã§atarken gÃ¶rdÃ¼k, durmadan.. Yahu Ä°stanbul'da da bu yÄ±l Ã¼Ã§ kulvarda yarÄ±ÅŸmak iÃ§in sezon aÃ§an bir kulÃ¼bÃ¼n var.. Az biraz da onunla meÅŸgul olsana.. Lafla ve de daha Ã§ok Åženol GÃ¼neÅŸ'i, takÄ±mÄ±nÄ±n hocasÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±ran lafla deÄŸil, iÅŸle meÅŸgul olsana..
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Teknenin kaptanÄ± sana "Lafla peynir gemisi yÃ¼rÃ¼mez" demedi mi?. BeÅŸiktaÅŸ, peynir gemisi bile mi deÄŸil, senin keyfin iÃ§in!. Bak, Orman!. BeÅŸiktaÅŸ Avrupa Ligi ikinci eleme turunda daha, bu Lask denen ufaklÄ±ÄŸa elenirse, bunun sorumlusu sensin..
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- O sahanÄ±n hali ne?. Sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda bu dÃ¼nyanÄ±n (Kimseyle tartÄ±ÅŸmam) en gÃ¼zel stadÄ±nÄ±n hem de sahasÄ± tarla gibi olur mu?. Bu devlet, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel stadyum yerini sana hediye etti. Ãœzerindeki tesisi Ã§aÄŸdaÅŸlaÅŸtÄ±rman iÃ§in elinden geleni yaptÄ±. Sen o muhteÅŸem yapÄ±nÄ±n iÃ§indeki Ã§ime sahip olamadÄ±n..
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Yahu Shakira Konserine izin verirken, Ã§imleri korumak iÃ§in yeterli Ã¶nlem almak aklÄ±na gelmedi mi?. O iÅŸin baÅŸÄ±na "Bilen" bir sorumlu getirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nemedin mi?. DÃ¼ÅŸÃ¼nemedin.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ teknede hovardalÄ±kla meÅŸguldÃ¼n. Peki, konser sonrasÄ± gidip Ã§imi kontrol etmek "ÃœÃ§ gÃ¼n sonra burada Avrupa Ligi maÃ§Ä± oynayacaÄŸÄ±z. KÃ¶tÃ¼ saha zayÄ±f takÄ±mÄ±n, deplasmanda oynayan takÄ±mÄ±n lehinedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar oynamaya deÄŸil, oynatmamaya gelirler. KÃ¶tÃ¼ saha da oynatmaz zaten. O zaman ekmeklerine bal kaymak sÃ¼rmÃ¼ÅŸ oluruz" bile diyemedin mi?.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Nerden diyeceksin. AklÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ yok ki?. Ege koylarÄ±, Bodrum bÃ¼kleri var!. Sen sefa sÃ¼rerken, BeÅŸiktaÅŸ en az beÅŸ atacaÄŸÄ± rakibini gÃ¼Ã§ bela 1-0 yenebildi, o sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ tarla yÃ¼zÃ¼nden.. AslÄ±nda bunlarÄ± biz orda da yeneriz. Ama futbol her sÃ¼rprize aÃ§Ä±k bir spor. Ä°ÅŸini tesadÃ¼fe bÄ±rakmak yerine, burda beÅŸleyip bitirmek dururken..
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bak Orman!. BeÅŸiktaÅŸ bir kazaya kurban giderse (Ki ben ona kaza demem, "Fikret Orman cinayeti" derim) sorumlusu bir sahayÄ± bile korumak ve sezona hazÄ±rlamaktan aciz "Sen" olacaksÄ±n. Bunu iyi bil.. BeÅŸiktaÅŸ elenirse iÃ§in iÃ§in sevinirsin belki de.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu elenme Åženol'dan kurtulmanÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bu Ã¼lkede BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yazan yok. Bir iki yazan da senden yana.. Bu yÃ¼zden "Åženol GÃ¼neÅŸ- Fikret Orman Gizli SavaÅŸÄ±"nÄ±n altÄ±nÄ± kimse Ã§izmiyor. Åženol "BÄ±raktÄ±" demesinler diye diÅŸini sÄ±kÄ±yor. Senin yÃ¼reÄŸin kovmaya yetmediÄŸi iÃ§in "O ayrÄ±lsÄ±n" peÅŸindesin. Ya da kovma zemini hazÄ±rlansÄ±n istiyorsun.. SahanÄ±n bozuk zemini, Åženol'u kovmanÄ±n zeminini yapar ya. Transfer sezonuna girdiÄŸimizden bugÃ¼ne konuÅŸmalara, haberlere bakÄ±n.. Åženol "Åžunlar gidebilir" diyor. Orman, hemen ertesi gÃ¼n, onlarÄ±n kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Åženol isim, mevki bildirerek transfer istiyor. Orman HocanÄ±n istediÄŸini yapmÄ±yor inadÄ±na, kendi bildiÄŸini okuyor. Åženol "Bir oyuncunun 1-2 yedeÄŸi olur. 4 tane olmaz. AnlatamÄ±yorum, suÃ§ bende" dedi, perÅŸembe manÅŸetti gazetelerde.. Kime dedi bu lafÄ± Orman?. Kimi iÄŸneledi o kinayeli laflarla, anlamadÄ±n mÄ±?. BakÄ±n ÅŸuraya yazÄ±yorum.. Åženol Hoca, BeÅŸiktaÅŸ'ta kasÄ±mÄ± bulmaz.. (Sabah)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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"SeÃ§ime gidiyorum! Hodri meydan..." BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, kulÃ¼bÃ¼n geleceÄŸine dair Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve erken seÃ§ime gidileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...