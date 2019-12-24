Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Derbinin VAR kayıtları...

"VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim."