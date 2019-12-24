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Futbol
24 Aralık 2019 - 16:02,

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Derbinin VAR kayıtları...

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR kayıtlarıyla ilgili resmi başvuruda bulundu.

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Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'in 16. haftasında 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından harekete geçti.

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Siyah beyazlı camia, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından hakem Cüneyt Çakır ve VAR yönetimine tepki göstermişti.

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Beşiktaş'ta futbolcular ve taraftarlar, derbide Domagoj Vida'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemiş ancak Cüneyt Çakır 'devam' demişti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında VAR protokolünün değişmesini talep ederek VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

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Bu basın toplantısının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, derbiye ait VAR kayıtlarının paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

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Federasyona resmi bir yazı gönderen Beşiktaş, tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar eksiksiz olarak paylaşılması için süre verdi.

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"22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.ş. müsabakası nedeniyle oluşan infial malumlarınızdır."

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"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir."

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"Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır."

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"Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

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İşte Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazı!

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AHMET NUR ÇEBİ NELER DEMİŞTİ?

"Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş’ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz."

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"Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak.Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!"

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"VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim."

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"Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda."

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