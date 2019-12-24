Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Derbinin VAR kayıtları...
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR kayıtlarıyla ilgili resmi başvuruda bulundu.
Beşiktaş'ta futbolcular ve taraftarlar, derbide Domagoj Vida'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemiş ancak Cüneyt Çakır 'devam' demişti.
Bu basın toplantısının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, derbiye ait VAR kayıtlarının paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
"22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.ş. müsabakası nedeniyle oluşan infial malumlarınızdır."
"Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır."
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