Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Erzurumspor şokunun ardından...

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."