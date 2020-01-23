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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 07:31, /

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Erzurumspor şokunun ardından...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta Abdullah Avcı'nın kameralara yansıyan ve çok konuşulan sözleri sonrası siyah beyazlı camiada sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Son 8 maçta 7 kez kaybeden ve sadece 1 kez (Gençlerbirliği) maçını kazanabilen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ilk maçta olduğu gibi Erzurumspor'a rövanşta da 3-2 mağlup oldu.

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Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı. Avcı'nın söylediği sözler, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

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Erzurumspor'da Oltan'ın attığı 3. gole sinirlenen Abdullah Avcı, yardımcısına dönerek, ''Ben böyle bir takım görmedim hocam'' dedi.

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Beşiktaşlı taraftarların, çok konuşulan ve sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Avcı'ya olan öfkesi daha da arttı. Sosyal medyada "Abdullah Avcı gitmeden bize uykular haram oldu", "Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen sezonlarından birinde kadro kalitesizliği bahane edilemez. Abdullah Avcı kredisini tüketmiştir." şeklinde paylaşımlar yapıldı.

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Beşiktaş'ta kötü gidişe bir de Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a kaybedilmesi, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ajansspor'un haberine göre; kulislerde Sergen Yalçın ile bir nabız yoklaması yapıldığı konuşuluyor.

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Sivasspor'la oynanan son lig maçında olduğu gibi bu maçın ardından da Sergen Yalçın sesleri yükselirken 3 yıllık sözleşmesi olan Avcı ile tazminat konusunda anlaşma sağlanması halinde yollar ayrılacak. Avcı, 3 yıl için 36 milyon liraya imza atmıştı.

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Sergen Yalçın, devre arasında sürpriz şekilde Malatya'dan ayrılmıştı. Olası bir ayrılık durumunda Yalçın'ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Sergen Yalçın daha önce isminin Beşiktaş teknik direktörü olarak anılmasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetmişti:

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"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."

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İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

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