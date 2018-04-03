Beşiktaş'tan 'sürpriz' transfer

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Jessica O'Rourke, bir gezgin... ABD'de Philadelphia'da dünyaya gelen Jessica dünyayı merak ettiği için yollara düşüyor. Güney Amerika, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türkiye... Dünyada pek çok yeri görmesine karşın tatil için geldiği Türkiye'den ayrılamıyor. Önce öğretmenlik yapmaya başlıyor, ardından spor kariyeri sayesinde İstanbul Open ve İstanbul Cup'ta görev alıyor. Bu esnada Beşiktaş kapısını çalıyor.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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Jessica O'Rourke, bir gezgin... ABD'de Philadelphia'da dünyaya gelen Jessica dünyayı merak ettiği için yollara düşüyor. Güney Amerika, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türkiye... Dünyada pek çok yeri görmesine karşın tatil için geldiği Türkiye'den ayrılamıyor. Önce öğretmenlik yapmaya başlıyor, ardından spor kariyeri sayesinde İstanbul Open ve İstanbul Cup'ta görev alıyor. Bu esnada Beşiktaş kapısını çalıyor.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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Daha önce ABD, İspanya ve Rusya'da futbol oynayan Jessica'ya "Come to Beşiktaş" önerisi geliyor. Ve 6 yıldır futboldan uzak olan Jessica, siyah-beyazlı formayla sahalara dönüyor. Bu esnada Türkiye'de tanıştığı Oğuzhan Çarmıklı'dan evlilik teklifi alıyor. Önce evlilik sonra Leo Deniz'in dünyaya gelişi... 32 yaşındaki Jessica, anne olarak da geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıktı.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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İşte Jessica'nın hikayesi;Türkiye maceran nasıl başladı?
10 yıl önce tatil için Antalya'ya gelmiştim, ardından İstanbul'u da gördüm ve bu şehre aşık oldum. Bence dünyanın en güzel şehirlerinden birisi burası. O zamanlar okuyordum, futbola ABD'de yeni başlamıştım. Dünya çok büyük ve hep merak etmişimdir. Önce yakın yerlere gittim, Arjantin'e gittim, Güney Amerika'yı gezdim.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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ABD dünyanın en büyük ülkelerinden ama sana yetmedi sanırım. Amerika'da her şey aynı, her yer, herkes birbirine benziyor. Ben dünyayı gezip insanlar nerelerde nasıl yaşıyorlar, bunu keşfetmek istedim.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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Türkiye'de nasıl karşılandın?
Burada insanlar "Herkes ABD'ye gitmek istiyor, sen neden buradasın" diye soruyor. Futbolcu olduğumu söyleyince inanmıyorlar. Türkiye'de insanlar da sıcak, samimi, içten, güler yüzlü. Bunun dışında öğretmenlik yaparken çok keyif aldım. Okulda öğrencilerle futbol oynuyordum. Kızlar önce şaşırdı ama sonra onlar da benimle oynamaya başladı. Derslerde İngilizce, öğlen aralarında futbol öğretiyordum.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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Futbola nasıl başladın?
Babam futbol antrenörü. Erkek kuzenlerim futbol oynarken beni kaleye geçirirlerdi. Bir gol yediğimde babam çok kızmıştı. Maceram o kızgınlıkla başladı. O günden sonra hep daha iyi futbolcu olmak için çalıştım. Futbol sayesinde üniversiteyi yüzde 100 bursla okudum. Daha sonra transfer olup farklı ülkeleri görebildim, çok güzel takım arkadaşlarım oldu, başka kültürler gördüm. Futbol benim hayatımı değiştirdi. Sertliği de öğrendim, ayakta kalmayı da... Tüm genç kızlara özellikle hayatı öğrenmek için tavsiye ederim.
Kaynak ve Fotoğraflar: Sabah
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MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEYİ ÇOK İSTERİM
" Geçen yıl antrenörümüz Mutlucan Zavotçu, 'Ay-Yıldızlı formayı giymek ister misin' sorusunu yöneltti. Türk pasaportu için başvuru yaptık, sonucunu bekliyoruz. Umarım bu ay iyi bir haber çıkar. Doğum sonrası kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Tekrar sahalara döndüğüm için de çok mutluyum. Mutlu hocanın eşi de benimle aynı dönemde ikiz bebek doğumu yaptı. O yüzden durumumu çok iyi anlıyor ve bana çok yardımcı oluyor."