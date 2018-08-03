Beşiktaş'tan G.Saray'a şok! Takasla transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, özellikle Galatasaray'ın transfer listesinde üst sırada yer alan isimle ilgili flaş bir hamle yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Roco, Umut Nayır, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile yapılan imza töreni sırasında, 10 numaralı pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini açıklamıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Transfer sezonunda Galatasaray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kulüpten olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı'nın dönebilmesi için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de buzları eritme görevi ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman'a düşüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Emre'nin menajeri, Başakşehir'le anlaşmadıklarını da açıkladı. Alanyaspor formasıyla geçen sezon 32 Süper Lig maçında forma giyen Emre Akbaba, 14 gol atıp, 10 asist yapmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Emre, bu performansıyla geçen sezon Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu olmuştu. (A Spor)
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'tan rakibine yarım düzine gol! Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti. Maçın birbirinden güzel golleri ve özet görüntüleri için videoya tıklayınız...