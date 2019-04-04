Beşiktaş'tan flaş takas hamlesi! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir takas hamlesi gündeme düştü.
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Burak Yılmaz'a alternatif bir isim arayan yönetim, bu transferi takasla bitirmeyi planlıyor.
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Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi.
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Bu pazartesi günü ligde oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasını fırsat bilen Başkan Fikret Orman, Muriqi transferi için de çıkarma yapmış olacak.
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24 yaşındaki yıldız oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Orman'ın, Çaykur Rizespor'u ikna etmek için Cyle Larin kozunu oynayacağı öğrenildi.
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Karadeniz ekibine Vedat Muriqi karşılığında Kanadalı oyuncunun bonservisini vermeye hazır olan siyah-beyazlıların patronu, aynı zamanda bir miktar ödeme yapmayı da teklif edecek.
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Transfer olduğundan bu yana bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin de bu takas için ikna edilmiş durumda.
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Beşiktaş'ta geleceğini göremeyen ve bir sezon daha yedek kulübesinde oturmak istemeyen Kanadalı oyuncunun kendisini tekrar gösterebileceği bir Süper Lig takımında forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la olan yakın ilişkilerine güvenen Fikret Orman, karşılaşma öncesinde verilecek dostluk yemeğinde transferi bitirmeye çalışacak.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in 'Uzun yıllar katkı verebilir. Transfer edilmeli' raporundan sonra harekete geçen Başkan Orman'ın, henüz 24 yaşında olması sebebiyle Muriqi'i çok istediği öğrenildi.
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Beşiktaş'ın transferi için Fenerbahçe ile yarıştığı Vedat Muriqi, siyah-beyazlılara daha sıcak bakıyor.
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Fenerbahçe de devrede!
Kosovalı golcünün, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldığı belirtildi.
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Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon yaklaşık 1 milyon avro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.
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"Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek"
Süper Lig'de Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, önlerindeki iki haftanın önemine dikkat çekti.