Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması! 'Dünya Kupası sonrası...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması! 'Dünya Kupası sonrası...'
Siyah beyazlılar, yıldız futbolcuları için net tavrını belirledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Beşiktaş'ta gündem Pepe. Ciddi teklifler alan Portekizli star için açıklama geldi....
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Portekiz Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli oyuncu Pepe’nin, Suudi Arabistan’ın Al-İttihad takımına transfer olacağı şeklindeki söylentiler, Portekiz’de gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Siyah-Beyazlı ekibe geçen sezon Real Madrid’den katılan ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Pepe’nin de bu teklifi değerlendirme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi ise bu konuda tek başına bir karar verme yanlısı değil. Pepe ile bir değerlendirme yaptıktan sonra tavrını netleştirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
Bu konuda Portekiz basınına konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, satış için açık kapı bıraktı. Ancak Pepe’ye olan saygılarından dolayı oyuncuyla konuşmadan, bu konudaki fikirlerini açıklamayacaklarını bildirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Pepe’nin iyi bir profesyonel olduğunu belirten Çebi, “Kendisi Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Şu anda transfere değil, Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Kupadan sonra bir araya gelip, konuşur ve iki taraf açısından da en doğru kararı alırız” diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Beşiktaş’la 2019 sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Pepe, Al-İttihad takımını tamamen ekonomik sebeplerle istiyor. 35 yaşındaki oyuncu son transferini yaparak, kariyerini noktalamak niyetinde. Beşiktaş’ın ise bu transferden 10 milyon euro kazanacağı konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler yapılan teklifin mali boyutlarını açıklamadı. Pepe geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maç oynamış ve 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Beşiktaşlı Pepe'nin 90 dakika forma giydiği maçta, Portekiz Cezayir'i 3-0 yendi. Karşılaşmanın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...