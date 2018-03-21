Beşiktaş'tan flaş karar! 5 isimle yollar ayrılıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...
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Fotoğraflar: Arşiv
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Takvim'de yazan habere göre; Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için kolları sıvadı. Başkan Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yabancı futbolcuların masaya yatırıldığı ortaya çıktı. İşte Kartal'daki dev operasyonun detayları...
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Bugüne kadar yeterli performansı veremeyen ve sezon başında transfer edilen 4 ismin ek olarak geçtiğimiz sezonlarda alınan 1 isim de dahil olmak üzere toplamda 5 futbolcunun gözden çıkarıldığı ve yeni sezonda düşünülmediği belirlendi.
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TEKLİFLER MASAYA YATIRILDI
Gelecek sezon takıma süper yabancı bir golcü katmak isteyen yönetimin Negredo ve Vagner Love için kapalı kapılar ardında gelen teklifleri masaya yatırdığı ve Lens'in de gönderileceği gelen bilgiler arasında.
Fotoğraflar: Arşiv
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ALTERNATİFLERİNİ ARAŞTIRIYORLAR
Bu futbolcuların yüksek maliyetlerinden de kurtulmak isteyen yönetimin başta Çin olmak üzere gelen teklifleri incelediği ortaya çıktı. Bu oyuncuların alternatiflerinin de şimdiden konuşulduğu iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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VIDA VE MITROVİC DE LİSTEDE
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens, Negredo ve Vagner Love dışında Vida ile kiralık olarak verilen Matej Mitrovic'i de satmayı planladığı belirlendi. Bu oyunculara cazip bir teklif gelirse yollar hemen ayrılacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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İtalya'da Gigi Buffon belirsizliği sürüyor! Dev kaleci Milli maçlara çıkacak mı? İşte yanıtı, izlemek için videoya tıklayınız...