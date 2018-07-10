Beşiktaş'tan flaş açıklama! Vida...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlılar, Dünya Kupası'ndaki yıldızları için değerlendirmede bulundu.
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Hırvatistan forması altında harikalar yaratan Domogoj Vida'ya teklif üzerine teklif geliyor... Beşiktaş cephesi ise bu konuyla ilgili ilk kez görüş belirtti...
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Dünya Kupası’nda yarı finale kalan Hırvatistan’ın Beşiktaşlı yıldızı Vida, transferin gözdesi. Özellikle İngiliz kulüpleri yıldız oyuncuyu renklerine katmak için yarışıyor.
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3 İngiliz ekibinin talip olduğu Vida’nın en ciddi alıcısı ise Liverpool. Kloop’un mutlaka takımda görmek istediği Vida için Kırmızılar, 18 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Beşiktaş 25 milyon eurodan aşağıya satmak niyetinde değil.
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İngiliz basınında ise 30-35 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Biz de konuyu Beşiktaş yönetimine sorduk. Teklifleri doğruladılar ancak rakam vermekten kaçındılar. Vida konusundaki politikalarını ve yol haritalarını şöyle anlattılar:
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- Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, ‘Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar’ gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde etmiş bir takımız ve taraftarımız bu sezon da bizden aynı başarıyı bekliyor. Yani elimizdeki takımın gücünü zaafa uğratacak hamleler kesinlikle yapmayız. Oyuncu değerini bulursa onu satar, daha iyisini alırız. Beşiktaş bir ticari kuruluş değil, futbol kulübüdür.
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- Bizim satmak istediğimiz oyuncular, gelecek sezon takımda süre alma olasılığı düşük olanlardır. Onların da oynayabilecekleri takımlara gidip, değer kazanmalarını istiyoruz. Her kulübün mali problemi var ama en az maddi sorunu olan kulüplerden biri Beşiktaş’tır. Beşiktaş çok daha zor günlerde oyuncularını para için satmamıştır, şimdi kesinlikle böyle bir politikamız yok. Kulübün menfaatlerine uymayan hiçbir ticaretin içinde olmayız. (Akşam)
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"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz!" Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domogaj Vida, Rusya maçı öncesinde kupayı kazanmak istediklerini söylemişti. Vida'nın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...