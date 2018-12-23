Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'tan, F.Bahçeli o yıldıza kanca! Büyük oynuyorlar...
Kara Kartal’dan flaş transfer harekâtı...
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Devre arasında gücüne güç katmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah- Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in talimatları doğrultusunda bir golcünün yanı sıra kadrosunu bir de sağ bek ile takviye etmeyi planlıyor.
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Savunmanın sağında Gökhan Gönül’ün alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye transferi şart koşan Güneş, Bursaspor’dan eski öğrencisi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı’nın ismini yönetime verdi.
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Sözleşmesi bitiyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Milli futbolcu için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim, cüzi bir rakam karşılığında Ocak ayında transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Bu sezon ligde sadece 8 maçta 590 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal’a gitmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, bu konuda teknik direktör Ersun Yanal’ın kararını bekliyor. Bu transfer görüşmeleri ise akıllara 2016-2017 sezonunu getirdi.
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Karşılıklı hamleler...
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş söz konusu sezonda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan Gökhan Gönül’ü kadrosuna katmış ve rakibine büyük bir çalım atmıştı. Sarı-Lacivertliler ise bu hamleye Beşiktaş’tan ayrılan İsmail Köybaşı’nı alarak cevap vermişti.
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O dönem Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Caner Erkin ise İnter’in yolunu tutmuştu. Ancak Milli oyuncunun İtalya macerası kısa sürmüş ve 2016-17 sezonu başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.