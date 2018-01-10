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Futbol

Beşiktaş'tan dev hamle! Yıldız futbolcu...

Siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer dönemi başladı, takımlar bombaları patlatmaya hazırlanıyor... Cenk'i rekor bir paraya İngiltere'ye yollayan Beşiktaş için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı... İşte detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Mandzukic için İtalyan basını iddia ortaya attı. Habere göre siyah-beyazlılar, Juventus'un yıldızı için nabız yoklayacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İtalya'da yayım yapan Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş, Juventus'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde siyah-beyazlıların hâlâ yıldız golcü için Juventus'la görüştüğü öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020 yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği de öğrenildi. (Fotomaç)

MandzukicBeşiktaşTransfer Haberleri

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