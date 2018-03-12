Beşiktaş'tan çifte bomba! İki yıldız birden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip takım konumundaki Beşiktaş iki genç transferle birlikte iyice gençleşecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğun mücadelesini veren Beşiktaş, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yaş ortalamasını düşürmek için kolları sıvadı. İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kartal'ın ilk hedefi, bir süredir temas halinde olunan Ferdi Kadıoğlu. Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi, orta sahanın ortasında ve forvet arkasında oynayabiliyor. Scout ekibi tarafından sık sık izlenen ve yönetime "Kesinlikle alınmalı" raporu verilen Ferdi için girişimler başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını 30 kez giyen 1999 doğumlu Ferdi'nin ailesiyle dolaylı olarak görüşmeler yapıldı. Trabzonlu bir aile olan Kadıoğlu ailesi, çocuklarının Şenol Güneş'in elinde çok büyük bir futbolcuya dönüşebileceğini düşünüyor. Sözleşmesi 2021'e kadar uzatılan Ferdi için kulübü Nijmegen'le resmi bir temas kurulmadı. 1.5 milyon euro bonservisi gözden çıkaran yönetimin, Ajax'ın da ilgilendiği futbolcu için fiyatı yükseltmesi gerektiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fikret Orman'ın "3 sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözlerinin ardından transferi için devreye girilen diğer isim Almanya'da Braunschweig forması giyen Ahmet Canbaz. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan 19 yaşındaki Ahmet'in, F.Bahçe maçını Vodafone Park'ta izlediği ve Beşiktaş formasının rüyalarını süslediği aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hannover alt yapısından yetişen Ahmet, U-15'ten itibaren Türkiye Milli Takımı'nda görev yapmaya devam ediyor. Ferdi ise "A Milli" tercihini Türkiye'den yana kullanmak üzere. Milli Takımlar Alt Yapı Koordinatörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas'la sık sık görüşen Ferdi ve babası Ay-Yıldızlı formaya sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İki genç ismin transferi konusunda oldukça hevesli olan Fikret Orman'ın her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu gelen haberler arasında. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Tosun Paşa" gollerine devam ediyor! Milli yıldız Cenk Tosun'un Brighton filelerine gönderdiği harika golü izlemek için videoya tıklayınız...