Beşiktaş'ta Zlatan transferi neden yattı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic, Beşiktaş’ın kapısından döndü. İşte o olayın perde arkası...
İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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İngiltere’nin Manchester United takımı ile yollarını ayırarak ABD’nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan İsveçli yıldız eğer yönetim onay verseydi Beşiktaş’a gelecekti. Peki bu nasıl olacaktı?
İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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Siyah beyazlı camianın önde gelen iş adamlarından biri yönetime bir teklifte bulundu. Söz konusu iş adamı “Zlatan İbrahimovic, Manchester United’dan ayrılıyor. Eğer onu transfer etmek isterseniz ben 10 milyon Euro’luk bir kaynak temin edebilirim. Eğer bu para yetmezse geri kalan tutarı da siz bulursunuz” ifadelerini kullandı.
İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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Yönetim teklifi tartıştı ve kararını verdi
Teklifi masaya yatıran Beşiktaş yönetimi, konuyu her yönüyle enine boyuna değerlendirdi. Siyah beyazlı yönetimde bir yanda “İbrahimovic, dünyaya açılma projemiz çerçevesinde marka değerine tanıtım açısından büyük katkı sağlar. Bu transferi yapalım” görüşü oluştu. Ancak diğer yandan da “Kaynak için sponsor olsa da maliyeti çok yüksek. Takımda dengeleri bozar. Yaşı da çok ilerledi. Sportif olarak da bundan sonra çok fazla katkı sunamayabilir” fikri ortaya atıldı. Sonunda ikinci görüş ağır bastı ve Beşiktaş yönetimi 36 yaşındaki İbrahimovic’e “Hayır” dedi.
İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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Los Angeles Galaxy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
2016 yılında PSG’den Manchester United’a transfer olan İbrahimovic, İngiliz kulübünden 1 yıl için yaklaşık 22 milyon Euro kazandı. 36 yaşındaki yıldız United formasıyla 53 resmi maça çıktı. Toplam 29 gol atan İbrahimovic, 9 da asist yaptı.
İsmail ER, Foto: AJANSLAR
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Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde ABD’nin Los Angeles Galaxy takımıyla, geçmişteki kontratları göz önüne alınınca çok düşük bir rakama imza attı. İsveçli golcü, imaj hakları hariç 2 yıllığına 3 milyon dolar karşılığında koydu.