Beşiktaş'ta tüm planları o bozdu! Vida...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlı takımda kötü gidişin ardından çıkış yolu aranıyor.
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Tablo buyken yıldız bir isim ön plana çıktı. O futbolcunun adı Vida...
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Beşiktaş’ın yaşadığı sıkıntının nedeninin sezon başında yapılması planlanan transferlerin zamanında gerçekleşmemesi olduğu dile getiriliyor. Sezon başında yaşanan ilginç bir gelişmenin Siyah-Beyazlı yönetiminin tüm transfer planlarını altüst ettiği ortaya çıktı.
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Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaşlı idareciler, sezon başında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Hırvatistan forması altında harika bir performans sergileyen Vida’yı satarak transfer bütçesini oluşturma kararı almıştı.
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Birçok takımın radarında olan Vida için en ciddi teklif Arsenal’den geldi. Ada temsilcisi, Hırvat stoper için Siyah-Beyazlı ekibe 12 milyon euroluk bir teklif yaptı.
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O dönemde kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş, Arsenal’in bu teklifine ‘12 milyon ile birlikte Ospina’yı isteriz’ yanıtını verdi. İngilizler bu yanıt sonrası masadan kalktı. Diğer taliplerin teklifleri Arsenal’in teklifinin yanına bile yaklaşmayınca yapılacak transferler konusunda gecikmeler yaşandı.
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Yaşanan bu aksilikler Teknik Direktör Şenol Güneş’in sezon başında elinin kolunun bağlanmasına neden oldu.
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Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma için de geçtiğimiz sezonun devre arasında Amerika’dan 5 milyon euroluk bir teklif geldiği öğrenildi.
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Tecrübeli ismin Beşiktaş’tan ayrılmak istemediğini Siyah-Beyazlı yönetimle paylaşması bu transferin gerçekleşmesinde engel oldu. (Akşam)
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"Sorumlu benim. Oyuncuya hesap kesersek oyuncu bulamayız. Oğuzhan hata yapabilir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından, tribünlerden yükselen protesto sesleri hakkında konuşmuştu...