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Beşiktaş'ta transfer depremi! Larin...

Beşiktaş’ın sözleşme imzaladığını açıkladığı Cyle Larin’le ilgili sürpriz bir iddia geldi...

Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah beyazlıların görüşmelerini KAP'a bildirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Larin konusunda kriz iddiası...

Fotoğraflar: Arşiv
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Yunanistan’dan Nova Sport Radyosu, Emenike’yi kadro dışı bırakan Olympiakos’un, Kanadalı oyuncunun kulübü Orlando ile satın alma konusunda anlaştığını iddia etti.

Fotoğraflar: Arşiv
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Bu arada çok tehlikeli bir hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Cyle Larin’in FIFA’dan alacağı izinle oynatmayı planlıyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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FIFA futbolcuların oynaması için bu belgeyi her zaman çıkarıyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Fakat uzmanlarda uyarıyor: Beşiktaş, Larin’i bu belge ile oynatırsa Orlando City açacağı tazminat davasını kazandığı anda Beşiktaş’tan belirlenen rakamı faiziyle alır. (Fotospor)

BeşiktaştransferdepremkrizLarin

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