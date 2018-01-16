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Beşiktaş'ta transfer depremi! Larin...
Spor Arena
Beşiktaş'ta transfer depremi! Larin...
Beşiktaş
’ın sözleşme imzaladığını açıkladığı Cyle Larin’le ilgili sürpriz bir iddia geldi...
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
1 / 5
Siyah beyazlıların görüşmelerini KAP'a bildirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Larin konusunda kriz iddiası...
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
2 / 5
Yunanistan’dan Nova Sport Radyosu, Emenike’yi kadro dışı bırakan Olympiakos’un, Kanadalı oyuncunun kulübü Orlando ile satın alma konusunda anlaştığını iddia etti.
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
3 / 5
Bu arada çok tehlikeli bir hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Cyle Larin’in FIFA’dan alacağı izinle oynatmayı planlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
4 / 5
FIFA futbolcuların oynaması için bu belgeyi her zaman çıkarıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
16.01.2018 - 08:06
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:06
5 / 5
Fakat uzmanlarda uyarıyor: Beşiktaş, Larin’i bu belge ile oynatırsa Orlando City açacağı tazminat davasını kazandığı anda Beşiktaş’tan belirlenen rakamı faiziyle alır. (Fotospor)
Beşiktaş
transfer
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kriz
Larin
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