Beşiktaş'ta sürpriz karar! Kaleci Fabri...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah beyazlı takımda geleceği merak konusu olan Fabri konusunda karar verildi.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş yönetimi durumu belirsizliğini koruyan kalecisiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte bundan sonra yaşanacaklar...
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabri’ye, Avrupa kulüplerinin ilgisi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İngiliz ekibi Fulham’ın talip olduğu İspanyol kalecinin ayrılmasını istemeyen yönetim, gelen cazip teklifi geri çevirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de çok memnun olduğu Fabri’nin gelmesinden sonra kalede sorun yaşamayan Siyah-Beyazlılar, bu beraberliğin devam etmesi için kolları sıvadı.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İspanyol file bekçisine 3 sezon daha kalması için teklif yapıldı. Fabricio’nun ücretine zam yapılması kararı da alındı. Beşiktaş’tan sezonluk 1.3 milyon euro garanti para kazanan Fabri’ye 700 bin euro daha zam yapılacak. Ücreti 2 milyon euroya (11.2 milyon TL) çıkartılacak olan tecrübeli file bekçisinin kazancı, elde edilen başarılar ve maç primleriyle birlikte 2.5 milyon euroya yaklaşacak.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Teklife olumlu bakan İspanyol kalecinin, ailesiyle görüştükten sonra Beşiktaş’a kararını bildirmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetim de kesinlikle önerdiği 2 milyon euronun üzerine çıkma düşüncesinde değil. Bu konuda pazarlık payının bulunmadığı Fabri ve menajerine de iletildi.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş yönetimi, İspanyol kalecinin kulüple kimyasının çok uyuştuğunu ve bu nedenle kalmasını istediklerini de belirttiler. İki sezonda Beşiktaş’ta 87 karşılaşmaya çıkan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Fabri, taraftarların da bağrına bastığı isimlerden biri.
Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu sürede sadece 2 sarı kart gören ancak hiç kırmızı görmeyen Fabri, kalesinde 94 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi 27 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Kariyerinde hep İspanya’da oynayan Fabricio, Beşiktaş’ta mesleğinin zirvesine ulaşmıştı. (Akşam)
Kaynak. Hürriyet Arşiv
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Kaynak. Hürriyet Arşiv
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Kaynak. Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş Reading ile oynadığı hazırlık maçında, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...