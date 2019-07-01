Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrasında Abdullah Avcı ile anlaşmıştı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/13
Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından siyah beyazlılarda göreve gelen Abdullah Avcı radikal bir karar aldı. İşte tüm detaylar...
2/13
Siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce takımdan gönderilecekler, kalacaklar ve alınacak oyuncular için kendince plan yapmıştı.
3/13
Fikret Orman ve ekibinin ana hedefi, yüksek maliyetli oyuncuları, forma şansı olmayanları elden çıkarıp, hem bütçeyi küçültmek hem de yeni transferlere kaynak yaratmaktı
4/13
Ancak Abdullah Avcı ile birlikte tüm planlar değişti. Yönetimin geri adım atmak zorunda kaldığı futbolcular şöyle oldu;
5/13
VİDA: Hırvat yıldız, geçen sezonki performansıyla birçok kulüpten teklif aldı. Yönetim de en yüksek rakamı verene oyuncuyu gönderecekti. Ancak Avcı, Vida'ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve tecrübeli savunmacıyı bırakmadı.
6/13
KAGAWA: Beşiktaş için tecrübeli 10 numara, Japon pazarına açılma hedefinde büyük önem taşıyordu ama futbolcu ayrılık kararı aldı. Avcı, "Kagawa'yı istiyorum" deyince yeniden kiralanması gündeme geldi.
7/13
MEDEL: Şilili futbolcunun Copa America'daki performansı yönetimi iyi bir bonservis geliri için iştahlandırdı. Abdullah Avcı ise Medel'in takımda tutulması için ikna edilmesini istedi.
8/13
OĞUZHAN: Caner Erkin, Oğuzhan ve Quaresma ile yolların ayrılması hesaplanıyordu. Tecrübeli teknik adam özellikle Oğuzhan'ın kalmasından yana tavır koydu. Diğer iki futbolcunun durumu belirsiz.
9/13
ORKAN: Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak kariyerini başka takımlarda kiralık olarak sürdüren Orkan Çınar, yönetim tarafından gözden çıkarılmıştı. Abdullah Avcı ise oyuncuya şans tanıma kararı aldı.
10/13
GÖKHAN'A CİDDİ RAKİP
Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı (34) nedeniyle sağ beke takviye planları yapan ve adı birçok futbolcuyla anılan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Sebastien Corchia oldu.
11/13
Siyah-beyazlılar, Sevilla ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız futbolcuyu transfer listesine dahil etti.
12/13
Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Sevilla'nın, geçen sezonu Benfica'da kiralık geçiren Corchia'nın Beşiktaş'a gitmesine sıcak baktığı belirtildi.
13/13
Corchia için bir dönem Galatasaray'ın da adı geçmişti ancak sarı kırmızılılar Mariano'yu almıştı