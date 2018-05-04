Beşiktaş'ta sezon sonunda 10 isim yolcu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak. Öncelikli olarak oyuncu satışından gelir elde etmeyi planlayan Orman'ın hedeflerini de belirledi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 12
İşte Beşiktaş'ta bileti kesilen 10 futbolcu:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 12
Beşiktaş'tan bu sezon Club Brugge'e kiralanan Hırvat futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi ve Mitro'nun sezon sonunda siyah-beyazlı formaya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 12
Beşiktaş'ın bonservisini satın aldığı Hollandalı futbolcunun, yıldızı bir türlü Beşiktaş taraftarıyla barışmadı. Beşiktaş'ta yakaladığı şansları da iyi değerlendiremeyen Lens için sezon sonu opsiyonları arasında Çin ve Katar da yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 12
Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan İspanyol futbolcu, değerini bulması durumunda sezon sonu vedalaşılacak isimler arasında gösteriliyor. Negredo için ara transfer döneminde de bazı İspanyol takımları devredeydi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 12
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan büyük umutlar ile transfer ettiği ancak siyah-beyazlı forma altında hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'un sezon sonunda Brezilya Ligi'ne transferi bekleniyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 12
Beşiktaş'ın yeni sözleşme yaptığını Oğuzhan için transfer stratejisi hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dan sonraki en büyük satış potansiyelleri arasında gösterilen Oğuzhan için 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 12
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Boyko'nun sezon sonunda da Ukrayna'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 12
Beşikta'ın vedalaşması ve yaşına rağmen satış potansiyeli bulunan isimlerden biri de Adriano. Sezon sonunda Çin'e transferi beklenen Adriano'dan Beşiktaş, 5 milyon euroluk bir gelir bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 12
Şenol Güneş'in takımdaki yıldızlarından biri olan Tosic için İspanya, İngiltere ve Almanya'dan ciddi teklifler vardı ancak Sırp, oyuncu değerini bulmadığı için satılmadı. Sezon sonunda 7 milyon euroya yaklşan bir teklif, Tosic'in yuvadan uçmasına yol açabilir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 12
Sezon sonunda Beşiktaş'a veda etmesine kesin gözüyle bakılan Quaresma'nın Çin ya da Katar Ligi'nde transferi bekleniyor. Beşiktaş, Quaresma'da 7 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 12
Beşiktaş'ın sezon sonunda vedalaşacağı isimlerden biri de Mustafa Pektemek. Süper Lig'den birçok takımın talip olduğunu Pektemek için son sözü Güneş söyleyecek. (Sporx)