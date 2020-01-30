Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı! İlk sözleri olay oldu

HİÇ BÖYLE OLMADIM Çebi'den sonra açıklamalara başlayan Sergen Yalçın ise "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı" şeklinde konuştu.