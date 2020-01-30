Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı! İlk sözleri olay oldu
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın imza töreni için taraftarıyla Vodafone Park'ta buluştu. İmza töreni 19.03'te başladı. Sergen Yalçın taraftara yaptığı konuşma gündeme oturdu.
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Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine takımın başına getirilen Sergen Yalçın, resmi imzayı Vodafone Park'ta attı.
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Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Sergen Yalçın'ın sözlerini damgasını vurdu.
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İLK SÖZÜ ÇEBİ ALDI
İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanlı Ahmet Nur Çebi, "Bizim en kıymetli varlığımız siz taraftarlarımızsınız. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük değer Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldılar. Kendisinin gösterdiği tavra ve anlayışa çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Çebi sözlerini "Burada bulunan 21 bin taraftarıma çok teşekkür ediyorum. İşte büyük Beşiktaş burada! Hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla!" ifadeleriyle tamamladı.
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HİÇ BÖYLE OLMADIM
Çebi'den sonra açıklamalara başlayan Sergen Yalçın ise "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı" şeklinde konuştu.
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Sergen Yalçın son olarak "Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenen imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.
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Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.
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Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.
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Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.
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REKOR KIRILDI
Sergen Yalçın'ın imza törenini 22 bin taraftar tribünden takip etti. Guti Hernandez için 20 bin, Quaresma için ise 18 bin taraftar tribünleri doldurmuştu.
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5 bin kişi stat kapılarında kaldı. Sadece kapalı ve açık tribünü açan yönetim tribünler dolunca kapıları kapattı ve 5 bin kadar taraftar dışarıda kaldı.
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Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.
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Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan eski teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılarla yıllık 12 milyon liraya anlaşırken Sergen Yalçın çok daha uygun bir bedele 'evet' dedi.
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Efsaneleştiği eski takımına teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 Milyon TL'ye çalışacak. Ajansspor'un haberine göre; 47 yaşındaki teknik adam, 1.5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.
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Bu sezonun kalanında Beşiktaş'tan 3 milyon TL alacak olan Sergen Yalçın'a ise 2020-21 sezonu için 6 milyon TL ödenecek.