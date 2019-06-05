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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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05 Haziran 2019 - 10:09,

Beşiktaş'ta radikal dönüşüm! Avcı'nın listesi...

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın yeni hocası olan Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetime transfer listesini sundu.

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Tam 8 isimden oluşan listeyi alan yönetim transfer çalışmalarına başladı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor...

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Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

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Lokman için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı...

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Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı.

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Taylan Antalyalı ile önümüzdeki hafta içinde resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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Beşiktaş, Lask Linz takımında forma giyen Ümit milli oyuncu Doğan Erdoğan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Samsunspor altyapısından yetişen ve 4 sezondur Avusturya temsilcisinin formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki Beşiktaş - Lask Linz maçında süre almıştı.

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Loris Karius'a alternatif bir isim de bakan siyah beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'i de renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrıca savunmanın sağına ve soluna takviye istediği öğrenildi.

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