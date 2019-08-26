Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Haber: TRT Spor - Fanatik , Foto: Emre Oktay - Cengiz Malgir
26 Ağustos 2019 - 09:58,
Beşiktaş'ta Quaresma paniği! Teklif resmen yapıldı...
Takımda istenmediği açıklanan Quaresma’nın, Süper Lig’den kulüplerle temasta olduğu iddiası, yönetimi harekete geçirdi.
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Siyah-Beyazlılar, oyuncunun şampiyonluk yarışında yer alacak başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulundurup fesih anlaşmasına özel madde koymayı planlıyor.
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Siyah-Beyazlılar, kulüpte toplamda 7. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma’yla yollarını ayırma kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu bu durumu Instagram hesabından, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim.
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Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” sözleriyle duyurmuştu.
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Konuyla ilgili olarak kulüpten de, “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019- 2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.
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Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” açıklaması yapılmıştı.
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Quaresma Beşiktaş'ın bugünkü idmanında yer almadı.
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Tazminat maddesi...
Bu gelişmelerin ardından tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin her an fesh edilebileceği ifade edildi.
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FENERBAHÇE, GALATASARAY...
Menaceri aracılığıyla kulüp bakmaya başlayan Portekizli oyuncunun, Süper Lig’den birkaç kulüple temas halinde olduğu iddiası, yönetimde paniğe yol açtı.
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Tecrübeli oyuncunun, şampiyonluk yarışında yer alacak başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar, fesihe, Süper Lig için özel tazminat maddesi koydurmayı planladığı bildirildi.
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BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma’yı renklerine bağlamak istiyor.
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Tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
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Quaresma için Beşiktaş kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılarla anlaşmasını bekliyor.
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Beşiktaş'ta 8 sene geçiren Portekizli yıldız, bu şekilde ayrılıyor olmaktan dolayı çok mutsuz...