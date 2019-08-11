Beşiktaş'ta protestolar sürdü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.
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İşte ayrıntılar...
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Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı.
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Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.
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Taraftar ilgi göstermedi
Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.
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Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.
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Orhan Ak protestosu devam etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.
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Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
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Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.