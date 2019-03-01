Şenol Güneş'in yerine gelecek isim! Sezon sonu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şenol Güneş, tarihi başarılar kazandırdığı Milli Takım’da yeniden göreve başlıyor. TFF, Güneş’in 1 Haziran itibarıyla 4 yıllığına ay yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
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Şenol Güneş, yeniden A Milli Futbol Takımı’nın başına geçti. Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada Güneş’in 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere 4 yıllığına ay yıldızlı ekibin başına geçtiğini duyurdu.
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15 yıl sonra geri dönen Güneş, millileri 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası hedeflerine ulaştırmak için çalışacak.
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Beşiktaş ile sezon sonuna kadar görevine devam edecek olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevlendirmesi halinde Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için 22 Mart’taki Arnavutluk ve 25 Mart’taki Moldova maçlarında takımın başına yer alacak.
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Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş’taki görevine ise devam edecek.
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2000-04 yılları arasında da Türkiye’yi çalıştıran Güneş, millileri 48 yıl sonra Dünya Kupası’na götürmeyi başarmıştı. Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliğini yaptığı 2002’deki şampiyonadan da dünya üçüncüsü olarak dönen Güneş, Türkiye, Letonya’ya elenerek Avrupa Futbol Şampiyonası biletini yitirince görevden alınmıştı.
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Ağustos 2017 yılında Fatih Terim’in görevden alınmasından sonra adı A Milli Takım ile ismi yeniden anılan Şenol Güneş, o dönem kendisine önerilen 4 maçlık teklifi kabul etmemişti. Güneş daha önce, “Milli Takım benim için çok özel bir yer. Kariyerimi Milli Takım’la bitirmek isterim” diye konuşmuştu.
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BEŞİKTAŞ'TA OLAĞANÜSTÜ PLAN! GUTI HERNANDEZ...
Beşiktaş Yönetimi, sezon sonundan önce olağanüstü bir durum yaşanır da Şenol Güneş ile yollarını ayırmak zorunda kalırsa, takımı Guti Hernandez’e teslim edecek.
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Guti, siyah beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevini de yürütüyor...
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Gelecek sezon için ise Guti dışındaki adaylar arasında Sergen Yalçın ve Erol Bulut bulunuyor.
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Siyah beyazlı yönetim yabancı teknik direktöre ise pek sıcak bakmıyor.
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Beşiktaşlı taraftarının bir sonraki teknik adam için en sıcak baktığı isim ise Sergen Yalçın...
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Sosyal medyada da Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi yönünde birçok paylaşım yapıldı.
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Sergen Yalçın, Alanyaspor'un 3-2 kaybettiği Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen 'Beşiktaş' sorusuna bu yanıtı vermişti...