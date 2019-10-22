Beşiktaş'ta kurtuluş formülü! Ahmet Nur Çebi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Kurtuluş formülü' olarak gördüğü projeyi harekete geçirmek için düğmeye basan Başkan Çebi'nin ilk hedefi, Türkiye'nin en büyük scout ekibini kurmak.
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POLİTİKA ARTIK DEĞİŞİYOR
'Az parayla doğru adam' stratejisini hayata geçirmeyi planlayan Çebi, çılgın bütçelerle yapılan transferlere artık son verecek. Hedef, kulübün tek bir kuruşunun bile çöpe gitmemesi.
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HEMEN 110 MİLYON LAZIM!
Ateşten gömleği sırtına geçiren Başkan Çebi'yi çok zorlu bir görev bekliyor. Çebi ilk olarak UEFA'dan temiz kağıdı almak için ay sonuna kadar 110 milyonluk kaynak yaratmak zorunda.
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PERSONEL MAAŞ BEKLİYOR
Kulübün mayıs sonuna kadar ödemesi gereken rakam ise 470 milyon lira. Personelin 5 aydır biriken maaşları, futbol takımının kötü durumu da Çebi'nin diğer sıkıntıları.
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120 BİNLİK CEO BIRAKTI
Seçim öncesi Çebi'nin tepki gösterdiği Gökhan Sarı görevı bıraktı. Ahmet Nur Çebi seçim öncesi CEO Gökhan Sarı'ya tepki göstermiş ve "120 bin lira maaş alıyor. Kendi zammını da kendi yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Dün Gökhan Sarı görevini bıraktığını açıkladı. Yönetim kısa sürede yeni CEO'yu açıklayacak.
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"BİZİM İÇİN ONURDUR"
Mazbatasını alan Çebi, "Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş'ın ömrünü uzun etsin" dedi. Beşiktaş'ın yeni yönetimi dün mazbatasını aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu sorumluluk bizim için onurdur. Bir an önce toplantıya başlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş'ın ömrünü uzun etsin" ifadesini kullandı.
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"DEVRİM OLACAKTIR!"
Yönetici Erdal Torunoğulları önemli açıklamalar yaptı. Torunoğulları, "Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır. Çok çalışmak zorundayız" diye konuştu.
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FUTBOLCULARA PARA DOPİNGİ YAPILACAK
Beşiktaş yönetiminin çok kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesinde futbolculara ödeme yapacağı öğrenildi... Siyah-Beyazlı yönetim maaşları iki ay geriden gelen futbolculara böylece para dopingi yapmayı planlıyor.