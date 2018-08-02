Beşiktaş'ta gizli transfer operasyonu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Forvet için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, Juventus'un yıldızıdan vazgeçmiş değil.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Siyah-Beyazlılar, golcü oyuncu için çok gizli bir operasyon yürütürken Negredo'nun gitmesi halinde maaş bütçesinde oluşacak boşluk transfer için kaynak olacak
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş'ta gündem 10 numara ve forvet transferi. Siyah-Beyazlılar, bir yandan yüksek ücretinden dolayı Alvaro Negredo ile yolları ayırmaya çalışırken diğer yandan da yerine gelecek isim yoğun bir mesai harcıyor.
Foto: AJANSLAR
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Habertürk'ün haberine göre; Vincent Aboubakar başta olmak üzere birçok isimle görüşmeler sürerken başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Juventus'un yıldızı Mario Mandzukic'ten de vazgeçmediği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Hırvat golcünün Juventus'taki durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan İtalyan ekibindeki gelişmelere göre kiralama teklifini resmen yapmayı planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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Alvaro Negredo'yla yolların ayrılması halinde maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk bir kaynak yaratacak olan Beşiktaş, bu parayı Juve'de 3.5 milyon Euro civarında bir ücret alan kazanan Mandzukic'e vermeyi önerecek.
Foto: AJANSLAR
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Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.
Foto: AJANSLAR
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Önceki gün Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Mario Mandzukic'le Marmaris'te tatil yaptığı söylentileri sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlarda büyük heyecana yol açmıştı. Bunun ardından Beşiktaşlılar, diğer transferlerde olduğu gibi Mandzukic'in hesabını 'Come to Beşiktaş' mesajı yağmuruna tuttu.
Foto: AJANSLAR
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Geride kalan mayıs ayında kulübü ile sözleşmesini 1 sene daha uzatan Mandzukic'in Juventus'la 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Çin'de gollerine devam ediyor! Yıldız oyuncu, Shanghai Shenhua'nın Shandong Luneng'a 3-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü attı. Demba Ba'nın golünü izlemek için videoya tıklayınız...