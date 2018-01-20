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Futbol

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...

Siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu için önemli bir karar verildi...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'u, Everton'a yüksek bir para karşılığı satan Beşiktaş'ın önemli yıldızlarından biri de ciddi teklifler alıyordu... Ve Beşiktaş oyuncusuyla ilgili kararını açıkladı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş’ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in radarına girmişti. Son olarak 10 milyon Euro’luk teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalan Leverkusen’e Beşiktaş’tan dönüş yapıldı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yönetim ile görüşen Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında, Alman ekibine ret yanıtı verildi... Tolgay ile sezon tamamlanacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın yükselen değerleninden biri olan Tolgay için sezon sonunda gelen teklifler değerlendirilecek... Leverkusen dışında bir kaç Alman kulübü de Tolgay ile yakından ilgileniyor. (Fanatik)

BeşiktaşTolgay ArslanTransfer HaberleriLeverkusen

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