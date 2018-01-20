Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...

Siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu için önemli bir karar verildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4
Cenk Tosun'u, Everton'a yüksek bir para karşılığı satan Beşiktaş'ın önemli yıldızlarından biri de ciddi teklifler alıyordu... Ve Beşiktaş oyuncusuyla ilgili kararını açıkladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4
Beşiktaş’ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in radarına girmişti. Son olarak 10 milyon Euro’luk teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalan Leverkusen’e Beşiktaş’tan dönüş yapıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4
Yönetim ile görüşen Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında, Alman ekibine ret yanıtı verildi... Tolgay ile sezon tamamlanacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4
Beşiktaş'ın yükselen değerleninden biri olan Tolgay için sezon sonunda gelen teklifler değerlendirilecek... Leverkusen dışında bir kaç Alman kulübü de Tolgay ile yakından ilgileniyor. (Fanatik)