Beşiktaş'ta flaş gelişme! Talisca şoku...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Brezilyalı yıldızın talipleri artarken, siyah beyazlılar tecrübeli oyuncunun talebiyle ne yapacağını şaşırdı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... Talisca'nın bonservisi için Benfica ile pazarlıklar yapan siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun talebiyle adeta şoka uğradı... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve 21 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Talisca'da şok bir gelişme yaşandı. Şu anda Siyah-Beyazlı takımda yıllık 1.5 milyon Euro ücretle forma giyen Talisca, yeni sözleşme için Beşiktaş yönetiminden 3.5 milyon Euro garanti para talep etti. 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye veya takside bağlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi Talisca'nın bu isteği karşısında şoke oldu. Başkan Fikret Orman'ın bu ücrete karşı çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş yönetiminin Talisca'nın menajeri ile yeniden masaya oturacağı makul bir ücrette anlaşma sağlandıktan sonra Benfica kulübü ile 21 milyon Euro'luk bedelde indirim talep edeceği belirtiliyor. Benfica kulübünün de opsiyondaki bedel olan 21 milyon Euro'da şimdilik bir taviz vermediği de biliniyor. Önümüzdeki günler Talisca'nın transferinde kritik gelişmenin yaşanacağı bir dönem olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi’nde attığı goller ve gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Talisca’nın her geçen gün talipleri artıyor. Beşiktaş’ın 21 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunan Talisca’yla ilgili İtalyan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ünlü calciomercato.com sitesi Roma ve Milan’ın renklerine katmak için yarıştığı Talisca’ya, Liverpool’un da talip olduğunu öne sürdü. Hücum yönü güçlü bir orta saha oyuncusu isteyen 3 takımın da girişimlerini sürdürdükleri iddia edildi. Talisca ile bir başka iddia da Fransa’dan geldi. Fransız basını Marsilya’nın, Brezilyalı yıldızı transfer etmek için Portekiz ekibi Benfica ile temasa geçtiğini iddia etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Daha önce İspanyol basını da Valencia ile ilişkileri iyi olan Talisca’nın menajeri Mendez’in, bu oyuncuyu İspanya’ya götüreceğini öne sürmüştü. Beşiktaşlı yıldıza Ocak’ta Çin’den de teklifler geldi. (Takvim / Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Messi ve Ronaldo... Tarih boyunca atılan en güzel gollerin kahramanları, o anları anlattı... İzlemek için videoya tıklayınız...