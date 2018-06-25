Beşiktaş'ta flaş gelişme! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, Burak'a net bir yanıt verdi... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Golcü konusunda geçen sezon Negredo ve Vagner Love’dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı yeniden yuvaya dönmesini dört gözle bekliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak mevcut mali şartlar bunun için elverişli değil. Burak Yılmaz da Siyah-Beyazlı takımda forma giyme konusunda istekli. Trabzonspor’un ücretinde indirim istediği golcü oyuncu, bu konuda olumlu cevap vermedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bonservis sorununu kendini çözüp, Beşiktaş’ta futbol kariyerine devam etmek istiyor. Şenol Güneş’in de çok istediği Burak konusunda Beşiktaş, ‘Mali disiplin’ yapısını bozmaktan uzak duruyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-Beyazlı yönetim, Burak Yılmaz’ın yaşanan gol sorununu çözeceğine inanıyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Negredo’nun yüksek yıllık ücreti, kulübün mali yapısını zorluyor. Üstüne Burak’ın alınması halinde bütçenin çok daha dışına çıkacaklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, “Burak’a şu anda hiç kimsenin itirazı yok. Ancak onun gelmesi için, Negredo’nun mutlaka gitmesi lazım. Bu konuda görüşmelerimiz var. Eğer olumlu sonuçlanırsa, Burak’a kapımız her zaman açıktır” diyorlar. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda... Muhabirimiz İsmail Er, siyah beyazlı takımın gündemini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...