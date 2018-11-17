Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ayrılık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Uzakdoğu ekipleri Portekizli dünya yıldızından vazgeçmiyor.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın taliplileri, gün geçtikte artmaya devam ediyor.
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Siyah beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan maddi sıkıntılar ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginliğin, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabileceğinin sinyallini veriyor. Kartal'a bu isimlerden biri de Quaresma...
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Bu sezon asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Q7'nin devre arasında ayrılması gündemde. Çin kulüplerinin radarına giren 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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KENDİSİNE 6 MİLYON EURO
Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den iki kulüp teklif getirdi. Guangzhou Evergrande'nin 7 yıllık serisine son vererek, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Şanghay SIPG, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe'nin eski hocalarından Vitor Pereira'nın çalıştırdığı SIPG'in, Ricardo Quaresma için Beşiktaş'a 8 milyon euro'luk bir teklif getirdiği ifade edildi. Menajer aracılığıyla gelen teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da olumlu fikrini almasının ardından görüşmelerini sıklaştırdı. Çin ekibi Quaresma'ya da senelik 6 milyon euro önerdi.
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"FAZLALIKSAM GİDERİM"
Quaresma'nın bir diğer talibi ise yine Uzak Doğu'dan. Çin ekiplerinden Hebei China Fortune da Portekizli yıldızı transfer etmek istiyor. Bir dönem Ersan Gülüm'ün de formasını giydiği Çin ekibi, bu konuda nabız yokladı. Q7'nin ocak ayında son kararını vereceği ve ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, bu da taraftarlarla takımın arasını açmıştı. Quaresma, Genk maçının ardından "Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini orantılı bir şekilde yansıtsınlar" ifadesini kullanmıştı.
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EN FAZLA GOLÜ PORTO'DAQ7, kariyeri boyunca en çok golü Porto formasıyla attı. 216 resmi maçta 49 gol 56 da asit.
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112 GOLE DİREKT KATKI
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla toplam 209 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 37 kez havalandıran Portekizli, 75 de asist yaptı ve 112 gole direkt olarak katkıda bulundu.