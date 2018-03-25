Beşiktaş'ta flaş gelişme! Atiba...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlılar, Kanadalı yıldızları için çok tartışılacak bir karar aldı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ta son iki şampiyonluğun mimarlarından biri olan, başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson konusunda flaş bir gelişme yaşandı... İşte, Kanadalı yıldızla ilgili alınan o kararın tüm detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlı kulüple olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Teknik Direktör Şenol Güneş'le de bir görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu rapor alınca harekete geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Deneyimli teknik adam, 3 sezondur neredeyse hiç vazgeçmediği ve kupa maçları dahil her karşılaşmada kullandığı Atiba'nın takımda kalmasını istedi. Şenol Güneş'in olumlu cevap vermesinin ardından, Kanadalı orta saha oyuncusuyla bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alacak olan Atiba, 2019-2020 sezonu için opsiyonun kullanılması durumunda, oynadığı maç başına ücret kazanacak. Beşiktaş böylece, Kanadalı oyuncunun form durumuna göre hareket edebilecek ve kendisini 2 yıllığına daha bağlamış olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2013-2014 sezonunun başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Atiba Hutchinson, 2 sezon Hırvat teknik adam Slaven Biliç'le çalıştı. Bu dönemlerde de kadrodaki istikrarıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yine vaz geçilmez oyuncuların başında geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başarılı çalıştırıcı ile son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan Atiba, sözleşmesinin sona ermesi dolayısıyla kafa karışıklığı yaşıyordu. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, ailesinin de buraya uyum sağladığını ifade etti. Siyah-beyazlı takımda oynamaya devam etmek istediğini belirten Atiba, "Burası artık benim evim gibi. Çocuklarım ve eşim çok mutlular. Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok seviyoruz. Türkiye'de herkes bize çok iyi davranıyor. Kalacak olmamdan dolayı mutluyum" dedi. Yapılan anlaşmanın yakın zamanda kamuyouna açıklanacağı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 32 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Atiba, 77 kez de Kanada Milli Takımı'nın formasını giydi ve bu maçlarda 7 gol attı. (Yeni Şafak)