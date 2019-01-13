Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Ada yolcusu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Foto: DepoPhotos
13 Ocak 2019 - 09:15,

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Ada yolcusu

Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılmaya başladı..

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2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde, Türkiye ve dünyada biten önemli transferler burada.

2/64

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.

3/64

Cesc Fabregas

Chelsea > Monaco

4/64

Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

5/64

Marcao

Chaves > Galatasaray

6/64

Garry Rodrigues

Galatasaray > Al İttihad

7/64

Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.

8/64

Ozan Tufan

Fenerbahçe > Alanyaspor (Kiralık).

9/64

Nicolas Isimat-Mirin

PSV > Beşiktaş.

10/64

Serdar Taşçı

Serbest > Başakşehir.

11/64

Sadık Çiftpınar

Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe.

12/64

Barış Alıcı

Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor (Kiralık).

13/64

Robinho

Sivasspor > Medipol Başakşehir.

14/64

Khalid BoutaibYeni Malatyaspor > Zamalek.

15/64

Maneul da Costa

Medipol Başakşehir > Al Ittihad.

16/64

Colin Kazım-RichardsLobos BUAP > Tiburones Rojo.

17/64

Hernanes

Hebei China Fortune > Sao Paulo.

18/64

Maximiliano Meza

Independiente > Monterrey.

19/64

Azad Toptik

Stuttgart > Kasımpaşa.

20/64

Fernando Andrade

Santa Clara > Porto.

21/64

Tobias Heintz

Sarpsborg > Kasımpaşa.

22/64

Galatasaray, 98 doğumlu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

23/64

Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

24/64

Burak Yılmaz

Trabzonspor > Beşiktaş.

25/64

Naldo

Schalke 04 > Monaco.

26/64

Moubarak Boussoufa

Al-Jazira > Shabab.

27/64

Martin Braithwaite

Middlesbrough > Leganes.

28/64

Romano Schmid

Salzburg > Werder Bremen.

29/64

Gregor Kobel

Hoffenheim > Augsburg.

30/64

Luis Manuel Orejuela

Ajax > Cruzeiro (Kiralık).

31/64

Lisandro Magallan

Boca Juniors > Ajax.

32/64

Lucas Paqueta

Flamengo > AC Milan.

33/64

Kieran Dowell

Everton > Sheffield United (Kiralık).

34/64

Cristian Espinoza

Villareal > Quakes (Kiralık).

35/64

Felipe Pardo

Olimpiakos > Toluca.

36/64

Emanuel Gigliotti

Independiente > Toluca.

37/64

Mathias Suarez

Defensor > Montpellier.

38/64

Jaden Brown

Tottenham > Huddersfield (Kiralık).

39/64

David Wang

Sporting Lizbon > Wolverhampton (Kiralık).

40/64

Jeison Murillo

Valencia > Barcelona (Kiralık).

41/64

Samir Nasri

West Ham United (Bedelsiz).

42/64

Luis Muriel

Sevilla > Fiorentina (Kiralık).

43/64

Christian Pulisic

Borussia Dortmund > Chelsea.

44/64

Aljaz Struna

Palermo > Houston.

45/64

Laurent Ciman

Dijon > Toronto.

46/64

Danilo

Antalyaspor > Al-Wahda.

47/64

Illias Bel Hassani

AZ Alkmaar > Groningen (Kiralık).

48/64

Luiz Phellype

Paços Ferreira > Sporting Lizbon.

49/64

Papy Djilobodji

Serbest > Guingamp.

50/64

Mason Holgate

Everton > West Bromwich Albion (Kiralık).

51/64

Amadou Haidara

RB Salzburg > RB Leipzig.

52/64

Nicolai Müller

E.Frankfurt > Hannover 96 (Kiralık).

53/64

Kevin Akpoguma

Hoffenheim > Hannover 96 (Kiralık).

54/64

Gen Shoji

Kashima Antlers > Toulouse.

55/64

Nenad Krsticic

Kızılyıldız > AEK.

56/64

Didier Ndong

Serbest > Guingamp.

57/64

Jorge Segura

Watford > Atlas (Kiralık).

58/64

Esteban Alvarado

Trabzonspor > Deportiva Alajuelense

(*Trabzonspor, Esteban'ın sözleşmesini haksız feshettiği iddiası ile bu transferi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.)

59/64

Sebastian Rode

B.Dortmund > E.Frankfurt (Kiralık).

60/64

Bruno Cesar

Sporting Lizbon > Vasco de Gama.

61/64

Alexander Esswein

Hertha Berlin > Stuttgart (Kiralık)

62/64

İlk devrenin en güzel golü Cavani'den!

Fransa Ligue 1'de sezonun ilk yarısına damga vuran en güzel 10 golü açıklandı. İşte birbirinden güzel o goller...

63/64

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti. İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

64/64

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