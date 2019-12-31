Beşiktaş'ta deprem! Yönetime rest çekti...

Süper Lig'de ilk devreyi Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilirken, takım içerisinde de bazı huzursuzlukların olduğu iddia edildi.
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Abdullah Avcı'nın listesindeki isimler için temasları sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, takımın yıldızı pozisyonundaki isimden gelen haberle sarsıldı. İşte o gelişmeler...
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Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de üst üste alınan seri galibiyetlerle moral depolamıştı.
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Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri takımda şok etkisi yaratırken, ligin ilk yarısının son maçında Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş, devreyi galibiyetle tamamladı.
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Süper Lig'de topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar transfer hedefleriyle ilgili somut adımlar atarken mevcut oyuncular için karar aşamasına gelmişti.
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Abdullah Avcı'nın santrfor talebi üzerine hummalı bir çalışma içine giren siyah-beyazlı kurmaylar aradığı santrforu İtalya'da buldu. İtalyan medyasının duyurduğu haberde Beşiktaş, Fiorentina'nın golcü futbolcusu Pedro'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.
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Transferde durmaya niyeti olmayan siyah-beyazlılar, çalışmalarına son sürat devam ederken, Adem Ljajic şokuyla sarsıldı.
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Son dönemde performansı nedeniyle eleştirilen Sırp oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği ifade edildi.
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Eleştirilerden dolayı mutsuz olduğu ileri sürülen 28 yaşındaki Ljajic'in Seri A ekipleri Hellas, Verona ve Udinese ile görüştüğü öğrenildi.
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İtalyan ekiplerinin de maddi sıkıntı yaşadığı bilinen Beşiktaş'a 5 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.