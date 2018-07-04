Beşiktaş'ta deprem! Babel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamak için girişimlere başladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı futbolcunun siyah beyazlılardan isteği yönetimi şoke etti. İşte Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncu ile ilgili kararına dair detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş yönetimi Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Flamengo'nun Babel için 6 milyon Euro'ya çıkardığı teklifini reddeden siyah beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Fotoğraflar: Ajans
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Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ileten Babel, 2.1 milyon Euro olan yıllık ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep etti.
Fotoğraflar: Ajans
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31 yaşındaki futbolcu bu ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atamaya hazır olduğunu yönetime iletti. Babel'in yıllık ücret talebini yüksek bulan futbol komitesi bu istek karşısında konuyu masaya yatırdı ve durumu değerlendirmeye aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Siyah beyazlılar, Hollandalı'dan indirim talebinde de bulunabilir. Beşiktaş'ın bir diğer seçeneği de Flamengo ile görüşerek, 6 milyon Euro'dan daha yüksek bonservis bedeline Babel'in transferine onay vermek olabilir.
Fotoğraflar: Ajans
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Siyah beyazlıların 2017 Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Babel, Beşiktaş ile çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı. (Ntvspor)
Fotoğraflar: Ajans
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"Geçen sene bu zamanlar 'Come to Beşiktaş' sloganları atılırken, şimdi ise kulüpte yaprak kımıldamıyor. Çünkü para yok..." Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıllara oranla oldukça sessiz bir transfer dönemi geçiyor. Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. İzlemek için videoya tıklayınız...