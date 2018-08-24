Beşiktaş'ta büyük sürpriz! O da gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlı takımda transferde hareketli günler yaşanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İlk 11'in son dönemdeki bankolarından biri için cazip bir teklif var... Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek... İşte o isim...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Almanların gözdesi olan Tolgay Arslan'a; Stuttgart, Wolfsburg'tan sonra şimdi de Leipzig talip oldu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Leipzig yetkililerinin Siyah-Beyazlı oyuncu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın ise teklif gelmesi halinde 10 milyon Euro isteyeceği ancak iki kulübün ortak noktada buluşabilecekleri kaydedildi
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan konusunda yeniden hareketli saatler yaşanabilir... Siyah-Beyazlı takımın orta sahasının önemli parçası olan Tolgay için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Son gelişmelere göre; şimdi de Leipzig'in Siyah-Beyazlı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Alman yetkilileri, 8 milyon Euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Başkan Fikret Orman'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon Euro gibi bir rakam düşündüğü belirtildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan Siyah-Beyazlıların, görüşmeleri çok uzatmadan Tolgay'ı satmaya razı olacakları kaydedildi. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tolgay Arslan...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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"Henüz hazır değiliz, takımı ideal 11'ini hala kuramadık" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1'lik Partizan maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...