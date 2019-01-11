Beşiktaş'ta büyük şok! Güneş'e gelen teklif...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ara transfer dönemini iyi değerlendirerek ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ta flaş gelişme...
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Siyah beyazlılarda gündem transferken bir anda teknik direktör Şenol Güneş oldu...
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Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı'nın "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz ve hocamızın cevabını bekliyoruz." sözlerinin ardında yatan bomba gelişme ortaya çıktı.
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Güneş'e yapılan astronomik teklif sonrası Beşiktaş'ın hemen kolları sıvadığı, tecrübeli teknik adama teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte o teklif ve teklife dair detaylar...
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Beşiktaş'ın teklifi sonrası "Sezon sonuna bir görelim" dediği açıklanan Güneş'in, yurtdışından gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Teklifin adresi Katar! Şenol Güneş'e yapılan ve adeta dudak uçuklatacak cinsten olan teklifin Milli Takım için yapıldığı iddia edildi.
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Şenol Güneş, Katar Federasyonu'nun teklifini kabul ederse, 2019 yılı için 1.5 milyon Euro, 2020 ve 2021 yılları için 2'şer milyon Euro, 2022 yılı içinse 3 milyon Euro olmak üzere toplamda 8.5 milyon Euro'yu cebine koyacak.
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Şayet Güneş bu teklifi kabul ederse, 2022 yılında Dünya Kupası'nı tertipleyecek olan Katar'ın turnuvaya hazırlanmasında da önemli rol oynayacak. Katar Milli Takımı'nın daha önce Fatih Terim'e de transfer teklifinde bulunmuştu.
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Katar Milli Takımı'yla, Dünya Kupası'nda boy gösterecek Şenol Güneş'in ayrıca turnuva için ekstra bonusları da olacak. Gruptan çıkılması durumunda ise sözleşmesi otomatik olarak iki yıl uzayacak. (Fotomaç)
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Penaltılar bitmek bilmedi!
Fransa Kupası çeyrek finalinde Monaco ve Rennes karşılaştı. Maçın normal süresi ve uzatmalar 1-1 sona erdi. Penaltı atışları ise nefes kesti. Son olarak kalecilerin atışıyla sonucu belirlenen mücadelede, 11'er penaltı kullanıldı.