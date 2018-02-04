Beşiktaş'ta büyük sıkıntı! Negredo ve Q7...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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SON iki sezonun şampiyonu ve bu sezonun Şampiyonlar Ligi’nin namağlup takımı Beşiktaş, Türkiye Ligi’nde hedeflediği ritmi bulamadı. Özellikle deplasmanlarda kaybettiği 17 puanla dikkat çeken siyah beyazlılar bir türlü zirveyi ele geçiremedi.
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Devre arasında Vida, Larin ve Love’ı da kadrosuna katan Beşiktaş, ‘bir yıldızlar topluluğu’na dönüşse de istikrarlı bir çizgi tutturamadı. Şampiyonluk bir yana, ikincilik de böyle giderse hayal olacak. Peki neden? Siyah beyazlı takımın temel sorunlarını şöyle özetlemek mümkün:
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
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1- FAVORİ REHAVETİ
Puan kayıplarına rağmen futbol kamuoyu tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilmesi takımda rehavete neden oluyor.
2- İDEAL ORTA SAHA YOK
Takım eskisi gibi kompakt oynayamıyor. Türlü nedenlerle orta alanda ideal bir üçlü oluşmadı. Bu bölge rakiplere çok rahat geçit veriyor.
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
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3- TEK YÖNLÜ TALISCA
Forvet arkasındaki Talisca, gol attığında takım savunmasındaki zaafı örtülüyor. Kanada geçtiğinde de verimi düşüyor. Ne onunla ne de onsuz oluyor.
4- NEGREDO-Q7 KÜS MÜ?
Negredo, arkadaşlarına mükemmel paslar atarken kendisi doğru beslenmiyor. Quaresma ile arasında sıkıntı olduğu gözlemleniyor.
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
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5- KÖTÜ TAKIMIN İYİSİ LENS!
Kupa maçlarında iyi gözüken Lens, as takımla bir türlü istenileni veremiyor. Akla şu geliyor: Geçen sezon o mu iyiydi Fenerbahçe mi çok kötüydü?
6- ÜST DÜZEY ACEMİLİKLER
Orta alan desteği az ama Adriano-Pepe-Vida-Gökhan Gönül-Medel gibi uluslararası düzeyde savunmacılar da son iki maçta acemice hatalar yaptı.
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
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7- BİR ‘TAKIM YILDIZI’ DEĞİL
Beşiktaş, her pozisyonda rakipleri kıskandıracak kaliteli ayaklara sahip ama toplamda sahada tam bir ‘takım’ davranışı sergilendiği söylenemez.
8- ÇAVUŞLAR DA GEREKLİDİR
‘Generaller’ ekibine Necip ve Tosic ile azim ve ruh taşıyan çavuşlar gerekli. Bir nebze hata yapmaktan çekinmek kötü değil. İyi konsantrasyon da sağlar.
Kenan BAŞARAN - Fotoğraflar: Arşiv
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9- GÜNEŞ’İN DE TUTKUSU AZ
Kazanılan iki şampiyonlukta bir ezber oluşturan Şenol Güneş de formsuz. Sonuçlara verdiği tepkiye bakılırsa bir tutku azalması hissediliyor.
10- RADİKAL BiR DEĞiŞiM ŞART
Güneş’in bazı oyuncuları kızağa çekmesi ve arzusu yüksek isimlere yer vermesi gerekiyor. Ve Bayern Münih’i de sadece günü gelince düşünmeliler.