Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Foto: DepoPhotos,Hürriyet Arşiv, Kaynak: İsmail ER
09 Ocak 2019 - 08:30,
Beşiktaş'ta büyük sıkıntı! 3 futbolcu
Spor Toto Süper Lig’in devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş Kulübü iç ve dış transfer kadar, takımdan gönderilmesi planlanan isimlere talip bulunmasına da yoğunlaşmış durumda...
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İşte siyah beyazlılarda yaşanan o gelişme...
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Teknik heyetin hazırladığı detaylı raporlar doğrultusunda kaleci Tolga Zengin, golcü Vagner Love ve bir türlü beklenen performansa yükselmeyi başaramayan Gökhan Töre ile yolları ayırmak isteyen siyah beyazlılar, bu isimlere herhangi bir teklif gelmemesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyor.
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Gökhan Töre sadece 8 maçta oynadı
Kartal’da bu 3 isim arasında en yüksek yıllık maaşı alan isim 2 milyon Euro ile Vagner Love... Buna karşılık Brezilyalı forvet, bu sezon arzu edilen noktaya gelemedi. 34 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonu içerisinde 7 gol kaydetti, ancak takımın 1. forveti konumuna gelemedi.
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Yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel ve mental açıdan toparlanma amareleri gösteremeyen Gökhan Töre ise, kulüpten senelik 1 milyon 800 bin Euro alıyor. Gökhan da, 3’üne ilk 11’de çıktığı 8 maçta sadece 215 dakika sahada kaldı.
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Tolga’ya da yeni adres aranıyor
Şimdilerde 35 yaşına gelen, fakat kalede özellikle son dönemde bir türlü güven veremeyen Tolga Zengin de, satış listesindeki bir diğer oyuncu... Tolga’nın siyah beyazlılardan aldığı yıllık maaş ise 1 milyon 250 bin Euro... Kendilerine henüz herhangi bir talip çıkmayan bu 3 ismin toplam senelik ücreti 5 milyon Euro... Sezonun yarısının geride bırakıldığı hesaba katıldığında, bu 3 ismin hak edişi 2 milyon 525 bin Euro’ya ulaşmış durumda... Beşiktaş yönetimi, söz konusu futbolcularla yolları ayırmayı ve 2018-2019’un geri kalanı için 2 milyon 525 bin Euro kâra geçmeyi hedefliyor.
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Tolgay Arslan Beşiktaş'ta kalıyor!
Muhabirimiz İsmail Er Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktarırken, kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın önümüzdeki günlerde Belek kampına katılabileceğini söyledi.